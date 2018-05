Quarta rodada da Série A terá times mais 'completos'

00:00 · 05.05.2018

A quarta rodada da primeira divisão do Brasileiro terá rivalidades regionais e a promessa dos treinadores em escalarem equipes mais completas, evitando poupar jogadores.

Com vários jogadores poupados na última rodada para disputar a Taça Libertadores no meio da semana, o técnico Renato Gaúcho prometeu um Grêmio 100% para o duelo contra o Santos, em casa.

Único time com sete pontos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ocupa a liderança e vem de duas vitórias seguidas na competição. Para manter o embalo, a ordem é vencer o Internacional neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

"A expectativa é de um jogo difícil, com uma equipe que vem tentando se firmar e com grandes jogadores. Não vai ser fácil, mas com a torcida lotando o Maracanã e colocando o nosso ritmo em campo, esperamos fazer mais um grande jogo para continuar entre os líderes", avaliou Everton Ribeiro.

Time titular

Apesar das atenções divididas entre o Brasileirão e a Copa Sul-Americana, o técnico Abel Braga afirmou que não pretende poupar titulares do Fluminense na partida contra o Vitória, domingo, no Barradão, pelo Brasileiro. No entanto, admitiu dúvidas na equipe tricolor para o fim de semana. "Não vou poupar. Existem dúvidas em relação a duas ou três posições que eu não vou arriscar. Se não mostrarem amanhã que estão 100%, sem sentir, vai ser difícil colocar em campo", disse o treinador, se referindo ao treino de sábado, o último antes do jogo contra o Vitória.

Em Recife, o Sport e Bahia fazem o clássico Nordestino com as duas equipes precisando da vitória.