PV só deve receber jogos em abril

00:00 · 14.01.2017 / atualizado às 00:48

O Estádio Presidente Vargas voltará a receber jogos apenas em abril. A praça esportiva passará por obras destinadas a adequar o espaço às novas exigências do Ministério do Esporte, com base no Estatuto do Torcedor. Com o custo estimado em R$ 1,1 milhão, a reforma começará em fevereiro e deverá durar aproximadamente 60 dias.

Ou seja, o PV só deverá ser utilizado para as semifinais do Campeonato Cearense, marcadas para o dia 5 de abril.

As principais mudanças exigidas são: numeração nas 20 mil cadeiras, nova sonorização e instalação de corrimão nas escadas das arquibancadas.

Representantes da Prefeitura de Fortaleza e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) realizaram ontem visita técnica no PV. "As obras iniciam em 20 dias e serão necessários 60 para o PV ser liberado", afirmou o secretário municipal de Esportes, Ricardo Souza.