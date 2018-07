Punição máxima

00:00 · 07.07.2018

As cicatrizes do 7 a 1 foram reabertas quatro anos depois pela Seleção Brasileira, no coração da nação. Reunindo os que gostam de futebol e os eventuais que acompanham os Mundiais de quatro em quatro anos, o tiro foi certeiro no desejo mais profundo de ver a Seleção Brasileira campeã. É bem verdade que não houve no time do técnico Tite a apatia inexplicável frente à Alemanha, cuja derrocada em 2014 aconteceu nas semifinais. Agora, nem das quartas a Seleção conseguiu passar, fazendo com que, de Norte a Sul do País, um mar de camisas amarelas tenha se banhado em lágrimas. Nos 2 a 1 para a Bélgica, não se pode negar também a influência do que João Saldanha chamava de "O Imponderável da Silva", no primeiro gol sofrido pelo Brasil; a derrota foi a única em jogos oficiais sob o comando de Tite, mas foi "A Derrota", que desata a sangria de decepções no imaginário popular, que só assimila a ideia de que os jogadores brasileiros são os melhores do mundo. O coletivo, no entanto, ficou devendo. Restou ao brasileiro aguardar 2022, no Catar e aguardar mudanças significativas no cenário esportivo e político da nação.

