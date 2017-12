PSG faz mais uma vítima e segue firme na liderança

00:00 · 21.12.2017

Apesar de atuar bem, Neymar teve forte marcação e não fez nenhum gol na partida de ontem ( Foto: AFP )

O Paris Saint-Germain voltou a vencer com facilidade nessa quarta-feira e manteve-se com distância confortável na liderança do Campeonato Francês. A equipe da capital recebeu o Caen e levou a melhor por 3 a 1, com um golaço de Cavani. Aniversariante do dia, Mbappé, agora com 19 anos, também deixou sua marca.

Neymar passou em branco e parou no goleiro Vercoutre, que impediu uma goleada parisiense. Mas o resultado foi mais do que suficiente para levar o time a 50 pontos, nove à frente de Monaco e Lyon. O Caen, por sua vez, ocupa o meio da tabela, com 24 pontos, em 12º.

O 1º gol saiu aos 20 minutos, quando Mbappé ganhou na velocidade pela direita e tocou para Cavani tocar de letra, sem chances para o goleiro. No 2º tempo, aos 11, Neymar arrancou pela esquerda e tocou para Lo Celso, que passou pelo marcador, foi à linha de fundo e cruzou para Mbappé fazer o dele.

Aos 36, Yuri recebeu de Neymar, passou pela marcação e fuzilou para marcar o 3º do PSG. O Caen ainda descontou aos 44, em pênalti cobrado por Santini após toque de mão de Thiago Silva dentro da área. Mas ficou nisso. As duas equipes só voltam a campo no ano que vem. No dia 7 de janeiro, o PSG vai encarar o Rennes, fora de casa, pela Copa da França. Pela mesma competição, o Caen visita o Hazebrouck um dia antes.