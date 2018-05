PSG conquista o 3º título no ano

00:00 · 09.05.2018

Mesmo sem jogar a final, o atacante Neymar pousou com a taça ao lado do capitão do time, o brasileiro Thiago Silva. O PSG chegou ao 12.º título do torneio ( Foto: AFP )

O Paris Saint-Germain perdeu muitos gols mas fez valer a superioridade sobre o Les Herbiers para faturar a Copa da França. Na decisão desta terça-feira, a equipe da capital encarou o rival da terceira divisão nacional no Stade de France e garantiu o troféu ao vencer por 2 a 0.

Foram quatro finalizações parisienses que encontraram a trave e outras tantas que pararam em grandes defesas de Pichot, mas em nenhum momento o time da terceira divisão pareceu capaz de incomodar o adversário. Melhor para o PSG, que chegou ao 12.º título do torneio, agora dois a mais que o Olympique de Marselha se estabelecendo como o maior campeão do torneio. De quebra, faturou a "tríplice coroa", com as conquistas também do Campeonato Francês e da Copa da Liga Francesa.

Torcedor de luxo

Novamente, o PSG não teve em campo Neymar, que vive fase final de recuperação da cirurgia no quinto metatarso do pé direito realizada em 2 de março. Desta vez, porém, o brasileiro acompanhou de perto o sucesso de seus companheiros, ao lado do também lesionado Verratti, nas tribunas. O PSG torce agora para que Neymar ainda jogue uma partida do Francês.