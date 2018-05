Próximo rival do Tricolor, Goiás demite o técnico

00:00 · 07.05.2018

Hélio dos Anjos perdeu o clássico goiano e foi despedido pelo Goiás ( Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás E.C. )

O próximo adversário do Leão, o Goiás, terá novo comando na partida deste sábado, às 19h, em Fortaleza. A derrota no clássico para o Vila Nova foi a última partida de Hélio dos Anjos no comando do Verdão. Após reunião na manhã de ontem, a diretoria esmeraldina optou pela saída do treinador.

A mudança da comissão técnica foi confirmada em nota oficial assinada pelo presidente Marcelo Almeida. "Nos oito meses em que esteve à frente do elenco esmeraldino, o professor Hélio e sua equipe foram comprometidos com os objetivos. Agradecemos a todos", comentou.