Prova de fogo

00:00 · 30.12.2016

Durante a pesagem, o clima de rivalidade foi notável em Las Vegas ( FOTO: REPRODUÇÃO )

O dia 30 de dezembro marca o retorno de uma das maiores estrelas do Ultimate Fight Championship (UFC) na atualidade. Após mais de um ano afastada, Ronda 'Rowdy' Rousey está de volta ao octógono. A lutadora, que não atua desde novembro de 2015, quando acabou derrotada por Holly Holm e perdeu seu cinturão do peso-galo, estará na primeira defesa de título da brasileira Amanda Nunes. O embate, esperado por muitos, acontece nesta sexta-feira (30), no main event do UFC 207, em Las Vegas. O card preliminar, que são as lutas que antecedem os encontros principais, tem previsão de início para às 21h30 (de Fortaleza). O card principal, por sua vez, deve começar às 00h30 (de Fortaleza).

Jogos mentais

Após cair para Holm no ano passado, Rousey entrou em uma bolha. Despedaçada pela derrota, a única até então em sua carreira, a americana de 29 anos se distanciou da imprensa e dos fãs, inclusive concedendo entrevista onde afirmou que pensou em se matar após o nocaute no UFC 193, em Melbourne.

O estado de reclusão da lutadora perdurou até os dias de hoje, se estendendo até para os eventos pré-luta contra Nunes. Para a brasileira, tudo faz parte de uma tática de intimidação de 'Rowdy'. "A Ronda dita muito o ritmo da luta com esses jogos mentais e as adversárias anteriores acabavam entrando muito nesse jogo. A primeira a não cair foi a Holly e eu acho que é por isso que a Holly Holm teve tanto êxito naquela noite. Mas não sei o que está errado com essa garota, sendo bem sincera. Se ela quer jogar esses joguinhos, está jogando com a pessoa errada", afirmou a baiana em entrevista coletiva na cidade de Las Vegas.

Ainda no bate-papo que teve com a imprensa, Nunes aproveitou para salientar que não acha que o sumiço praticado por Rousey vá atrapalhar a procura dos fãs pelo embate, seja através de ingressos ou pelo sistema de pay per view. "Eu acho que as pessoas estão aguardando a volta da Ronda. Ainda vai vender muito pay-per-view, mesmo sem ela dar entrevista. Quando falei com o Dana White, eu disse que queria lutar contra alguém que fizesse da minha defesa de título uma grande luta. Eu queria ser a luta principal e, para que a minha defesa de título fosse imensa, teria que ser contra a Ronda Rousey, porque ela é o maior nome dessa divisão", finalizou.

Lutas da noite

Card principal - às 00h30

Amanda Nunes x Ronda Rousey

Dominick Cruz x Cody Garbrandt

TJ Dillashaw x John Lineker

Dong Hyun Kim x Tarec Saffiedine

Louis Smolka x Ray Borg

Card preliminar - às 21h30

Johny Hendricks x Neil Magny

Antônio Cara de Sapato x Marvin Vettori

Mike Pyle x Alex Garcia

Alex Cowboy x Tim Means

Brandon Thatch x Niko Price