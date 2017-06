Privilégio de muitos

00:00 · 10.06.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Na sua 25ª edição, a Corrida de Rua Unifor é reconhecida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e neste ano contará com a presença de mais de 3 mil corredores ( Foto: Thiago Gadelha )

Tudo pronto para mais uma edição (25ª) da Corrida de Rua Unifor, que acontece neste domingo (11), com largada prevista para 6h30, onde vários corredores irão competir em percursos de 5km e 10km.

Aberta para atletas amadores e profissionais de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos, a prova acontece anualmente na pista de atletismo da Universidade de Fortaleza. Ao todo, 3470 corredores se inscreveram para a competição.

A Corrida de Rua Unifor é reconhecida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que também autoriza o monitoramento, onde os atletas devem usar chips eletrônicos no tênis do pé para garantir o resultado exato e o melhor acompanhamento dos participantes, sob divulgação do "tempo líquido" (cronometrado pelo chip) ou "tempo real".

Além de competidores iniciantes e profissionais, a prova contará com a presença do Pelotão de Elite, formado por atletas de alto rendimento e histórico de participação em outras competições. Ainda estarão presentes nesta edição do evento os competidores paratletas, que irão participar da competição conforme seja sua deficiência (visual, auditiva, locomotora e intelectual). Para este grupo, o limite de idade é a partir de 10 anos. Todos estarão acompanhados dos familiares ou de seus respectivos familiares para auxiliar no evento.

"Enquanto a corrida normal estimula a prática da atividade física e da competição, a corrida para paratletas tem caráter de inclusão. A Unifor sente-se feliz em realizar esse evento e reforça sua vocação esportiva e também o viés de formação, já que é pioneira na formação profissional de Educação Física", afirma o organizador e chefe da Divisão de Assuntos Desportivos (DAD), professor Carlos Augusto Costa.

A concentração dos atletas acontece a partir de 5h30, na Avenida Dr. Valmir Pontes (Praça Edson Queiroz). O ponto de chegada é no Estádio de Atletismo da Unifor, no Campus. Já os atletas deficientes se concentram às 7h30 e largam às 8h35, em frente ao Ginásio Poliesportivo Unifor.

Premiação

Os três primeiros atletas que ultrapassarem a faixa de chegada ganham prêmios em dinheiro. Para os que correrem os 5km o prêmio é de R$ 1.500,00 para primeiro colocado, R$ 1.000,00 para o segundo e R$ 500,00 para o terceiro colocado. Já para quem concorrer os 10km, ao 1º colocado atribui-se uma quantia de R$ 2.500,00. Para o 2º, R$ 2.000 e para o 3º, R$ 1.500,00.

Serão entregues troféus para os três primeiros colocados de cada categoria e medalhas para todos os participantes que concluírem o percurso em até, no máximo, uma hora e trinta minutos após a chegada do primeiro colocado.

Kits

A distribuição de kits aos participantes da 25ª Corrida de Rua Unifor acontece desde esta sexta-feira, 9 de junho, e segue até este sábado (10), das 9h às 20h, das 8h às 16h, na Divisão de Assuntos Desportivos (DAD) da Unifor, localizada no Ginásio Poliesportivo do campus da Unifor.

Para ter acesso ao kit, é necessário que o competidor apresente documento de identidade e comprovante de pagamento de inscrição.

Todo atleta terá direito a receber uma camisa do evento, seu número de peito (identificação) e o chip para monitoramento do percurso, além de brindes da Universidade de Fortaleza e instituições parceiras.

Saiba mais

Grupos de elite

Para o Pelotão de Elite Masculino, o atleta deve ter tempo referencial de até 16 min (5 km) e 33 minutos (10 km). Para o Feminino, a atleta deve ter tempo referencial de até 20 minutos (5 km) ou 42 min (10 km)

Últimos campeões

O pernambucano José Márcio Leão da Silva, campeão da elite masculina, fechou os 10 km com 29min48seg. Já entre as mulheres, a alagoana Marily dos Santos foi bicampeã, com tempo de 36min23seg.

Categorias

10KM - Geral, Universitários (as) (aberto), Funcionários (as) da Fundação Edson Queiroz (aberto)

5KM - Geral, Universitários (as) (aberto), Funcionários (as) da Fundação Edson Queiroz (aberto)