Primeiros lugares são premiados

00:00 · 21.12.2016

Com alegria ainda sobrando após a conquista, vencedores receberam os troféus e medalhas na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz ( FOTO: CID BARBOSA )

A emoção de ter cruzado a linha de chegada entre os primeiros colocados foi revivida, ontem, pelos vencedores da II Corrida Vida, que receberam troféus da conquista na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz. No dia do evento, no último domingo, as fortes chuvas que caíram sobre a Capital impossibilitaram a entrega dos troféus e medalhas. A II Corrida Vida ocorreu em três percursos diferentes: 2km (Atitude), 5km (Garra) e 10km (Superação).

As categorias de premiações foram divididas de forma a prestigiar todas as grandes performances na prova. Foram elas: Cadeirantes 5km (feminino e masculino), Geral - 5km (masculino e feminino), Geral - 10km (masculino e feminino), colaboradores do Grupo Edson Queiroz - 5km (feminino e feminino), assinantes do jornal Diário do Nordeste - 5km (masculino e feminino), assinantes do jornal Diário do Nordeste - 10km (masculino e feminino), faixa etária 16 a 30 anos - 10km (masculino e femino), faixa etária 46 a 60 anos -10km (masculino e feminino), faixa etária 61 a 99 anos - 10km (masculino e femino), faixa etária 31 a 45 anos - 10km (masculino e feminino).

A lista com todos os vencedores e colocações da II Corrida Vida pode ser conferida no site oficial do evento - http://www.Corridavida.Com.Br/