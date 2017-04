Primeira de cinco

00:00 · 06.04.2017

Mesmo com uma temporada aquém do esperado, com apenas 12 vitórias em 28 jogos, o Basquete Cearense conseguiu chegar até os playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB) em 2017. Por ter assegurado a penúltima vaga para a segunda fase da competição nacional, o time cearense agora encara o Paulistano/SP, 6° colocado no geral.

O confronto, que será decidido em uma melhor de cinco jogos, tem início nesta quinta-feira (06), às 20h30, no Ginásio Paulo Sarasate. Após a partida em Fortaleza, os clubes voltam a duelar em São Paulo, nos dias 09 e 11 de abril. Se nenhuma das equipes conseguir três vitórias, a disputa volta para Fortaleza, com o quinto embate, se necessário, acontecendo novamente em solo paulista.

Retrospecto ruim

Em 2012/2013, as equipes também se encontraram nas oitavas de final do NBB. Na oportunidade, o Carcará não atuou bem e acabou eliminado do certame após quatro jogos.

Durante a temporada regular, Basquete Cearense e Paulistano se enfrentaram duas vezes, com o time do Interior de São Paulo vencendo em seus domínios e também fora de casa.

Entretanto, mesmo com o retrospecto negativo, o armador Davi Rossetto, um dos principais jogadores da equipe cearense, acredita que o grupo possui totais condições de seguir avançando no torneio nacional. "Todos nós estamos muito motivados para essa nova fase do campeonato que se inicia. Sabemos das dificuldades que encontraremos, mas nos sentimos preparados", disse o atleta.

O também armador Gustavinho corroborou com a opinião de seu colega de clube, além de acrescentar o 'fator torcida' na disputa, algo que, de acordo com o jogador, pode ser crucial para a classificação cearense. "É a hora mais esperada do ano. É uma cidade que está vivendo os playoffs. A equipe está focada e com muita expectativa para que chegue logo o jogo. Acreditamos no potencial coletivo do nosso time", pontuou.

As equipes do Flamengo, Brasília, Mogi das Cruzes/SP e Franca/SP classificaram-se diretamente para as quartas de finais por terem feito as quatro melhores campanha da primeira fase.

Também no rádio

O duelo envolvendo Basquete Cearense e Paulistano também poderá ser acompanhado através das ondas radiofônicas.

A Rádio Verdes Mares, AM 810, acompanhará a estreia do Carcará no mata-mata da NBB dentro desta temporada 'in loco'. A equipe, que será comandada pelo jornalista Antero Neto, começa sua jornada esportiva, já de dentro do Paulo Sarasate, às 20h, meia hora antes da bola subir para o confronto.

Oitavas da NBB

Outros jogos

Vasco/RJ x Pinheiros/SP

Vasco/RJ 74x83 Pinheiros/SP

Pinheiros/SP x Vasco/RJ - 07/04

Pinheiros/SP x Vasco/RJ - 09/04

C. Mourão/PR X Vitória/BA

C. Mourão/PR x Vitória/BA - 07/04

Vitória/BA x C. Mourão/PR - 11/04

Vitória/BA x C. Mourão/PR - 13/04

Macaé/RJ x Bauru/SP

Macaé/RJ 70x80 Bauru/SP

Bauru/SP x Macaé/RJ - 08/04

Bauru/SP x Macaé/RJ - 10/04