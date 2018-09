Pressão x pegada

00:00 · 20.09.2018 por Ivan Bezerra - Repórter

O jogo entre o Fortaleza, líder do Campeonato Brasileiro da Série B e o Vila Nova/GO, quinto colocado da competição, amanhã às 21h30 na Arena Castelão, pela 28ª rodada, vai colocar frente a frente, o melhor ataque contra a melhor defesa da Segundona.

O Leão do Pici e o Atlético Goianiense, quarto colocado, possuem os dois ataques mais positivos da Série B, ambos com 39 gols marcados, o que é um trunfo importante para uma vitória, ocorre que o Vila Nova tem a defesa menos vazada, com apenas 18 gols sofridos.

Os principais artilheiros do Fortaleza na Série B estarão em campo, para a alegria do técnico Rogério Ceni. Gustavo, que tem 10 gols marcados, Bruno Melo, o lateral-esquerdo, que é o vice, com seis gols; o volante Felipe, com quatro gols e o meio-campista Dodô, com três. Marcinho, companheiro de Gustavo, tem dois gols na disputa.

Duelo bom

O zagueiro Adalberto, que compareceu à sala de imprensa no CT Ribamar Bezerra, não queria se alongar muito falando sobre o jogo, visto que considera o momento mais propício para se trabalhar e falar menos. Entretanto, comentou um pouco acerca do confronto, que prevê um time ofensivo de um lado e do outro, uma equipe muito aplicada no aspecto tático e defensivo. "Vai ser um duelo bom. Essas partidas grandes assim é onde o jogador mais deseja estar atuando e principalmente agora nessa reta final, porque nós lideramos o campeonato quase todo e se vencermos, abriremos mais uma vantagem sobre os demais. Agora, temos que jogar bem para consequentemente conseguir uma vitória", disse o zagueiro.

Adalberto retornará ao time no posto de Ligger, que recebeu o terceiro cartão amarelo e formará dupla com Diego Jussani, que é o titular da zaga-central.

A partida frente ao Vila também marcará o reencontro de alguns conhecidos do torcedor do Fortaleza, como o meia Alan Mineiro, que não conseguiu emplacar seu bom futebol na equipe, o lateral Gastón Filgueira e o técnico Hemerson Maria. O treinador fez um trabalho muito elogiado no ano passado, quando saiu com vitória em clássico-rei, afora o fato de ter dado um padrão tático à equipe. Foi trazido de volta pelo executivo César Sampaio, porém, saiu ainda durante o Campeonato Cearense.

Na mais recente entrevista que concedeu, ainda em Goiânia, o treinador falou que sua equipe terá mais um jogo difícil, tal como foi contr ao CSA, o qual venceu em Alagoas: "O Fortaleza abriu uma vantagem considerável sobre as outras equipes, mas eu trabalhei lá e sei da pressão. A torcida quer não só o acesso, mas o título e não será dessa maneira que acontece", disse.