Pressão que fica cada vez maior

00:00 · 14.10.2017

Técnico Cuca não resistiu aos resultados ruins do Palmeiras, que tinha expectativa de lutar pelo título do Brasileirão 2017, mas os tropeços em casa afastaram o time do líder Corinthians ( Foto: Cesar Greco/Fotoarena )

Um time em eterna crise, outro que não correspondeu às expectativas pelo dinheiro investido para a temporada. Esse será o duelo deste domingo (15), entre Atlético-GO e Palmeiras, às 16h (de Fortaleza), no Olímpico de Goiânia, um dos principais confrontos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a equipe paulista ainda tenta amenizar a crise, principalmente, após a saída do técnico Cuca na última sexta, os goianos tentam diminuir a distância para o primeiro time fora da zona.

Ocupando apenas a 5ª colocação no Brasileiro, posição aquém do que a diretoria esperava, o Palmeiras sofre com os protestos da torcida. Para aumentar ainda mais a crise, o clube e Cuca chegaram a um acordo na última sexta e, com isso, o Alviverde será comandado até o final do campeonato pelo auxiliar Alberto Valentim. “A Sociedade Esportiva Palmeiras agradece ao técnico Cuca pelos serviços prestados e deseja sorte no prosseguimento da carreira”, declarou o clube em sua página oficial.

O Palmeiras vem de dois tropeços em casa: derrota para o Santos por 1 a 0 e empate em 2 a 2 com o Bahia. Já o Dragão, venceu o Avaí por 2 a 0 na Ressacada e buscou um empate com o Atlético-PR por 2 a 2 na Arena da Baixada. O Alviverde tem 44 pontos, enquanto o rubro-negro tem apenas 26.

Outras partidas

A rodada do Brasileirão teve seu início no dia 7/10, com a vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre a Ponte Preta no Mineirão. O clássico carioca entre Vasco e Botafogo abre a rodada do sábado (14), às 19h, no Maracanã. No Pacaembu, São Paulo e Atlético-PR se enfrentam às 21h.

No domingo (15), Fluminense e Avaí jogam, às 16h (de Fortaleza), no Maracanã. No mesmo horário, o Sport encara o Atlético/MG na Ilha do Retiro; e a Chapecoense tenta a reabilitação contra o Flamengo, na Arena Condá.

Às 18h (de Fortaleza), mais dois jogos. O Coritiba, que não vence há oito partidas, recebe o Grêmio no Couto Pereira.

O Corinthians visita o Bahia na Fonte Nova, tentando aumentar ainda mais a vantagem para o segundo colocado, o Santos que, por sua vez, faz o único jogo da segunda-feira, contra o ameaçado Vitória no Estádio Pacaembu, às 19h.