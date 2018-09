Prata da casa na Seleção

00:00 · 22.09.2018 / atualizado às 01:15

Pablo, que atualmente joga no Bordeaux, da França, foi revelado pelo Ceará e acabou deixando o time ainda muito jovem e pouco atuou no time do Alvinegro ( FOTO: AFP )

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio, um grupo de 23 jogadores para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Arábia Saudita e Argentina, respectivamente nos dias 12 e 16 de outubro, ambos em solo árabe. As principais novidades desta listagem foram o zagueiro Pablo, que foi revelado nas categoria de base do Ceará e atualmente joga no Bordeaux, da França, o volante Walace, do Hannover, e o atacante Malcom, do Barcelona.

Além de Pablo, o cearense Éverton, revelado pelo Fortaleza, foi novamente convocado por Tite para o Brasil.

Pablo e Malcom já foram dirigidos por Tite no Corinthians, enquanto Walace defendeu o Grêmio em seu último time no Brasil antes de se transferir em 2017 para o futebol alemão, no qual atuou pelo Hamburgo na temporada passada e em seguida se transferiu para o Hannover, na Alemanha.

Nos dois primeiros jogos deste novo ciclo de Tite como técnico da seleção, o Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 0 e goleou El Salvador por 5 a 0, em dois confrontos realizados em solo norte-americano. Foram as partidas iniciais da equipe canarinho após a disputa da Copa do Mundo da Rússia, onde acabou sendo eliminada pela Bélgica nas quartas de final.

Curiosamente, assim como ocorreu nestes duelos anteriores, Tite voltou a convocar 13 nomes da seleção que estiveram presentes no Mundial. Mas o treinador disse nesta sexta, em entrevista coletiva após anunciar a sua lista, que a repetição do número foi " coincidência".

Desta vez, os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City); os laterais Danilo (Manchester City) e Marcelo (Real Madrid); os zagueiros Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Miranda (Inter de Milão); os meio-campistas Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Philippe Coutinho (Barcelona) e Renato Augusto (Beijing Guoan); além dos atacantes Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City) e Neymar (Paris Saint-Germain) foram os nomes que estiveram na Copa de 2018 e voltaram a ser chamados nesta sexta pelo comandante.

Próximos duelos

Para estes dois próximos amistosos, para não prejudicar os times envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil, Tite optou por não chamar jogadores que defendem as equipes de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro. Anteriormente, para os amistosos contra norte-americanos e salvadorenhos, o comandante já havia tomado a decisão de convocar apenas no máximo um jogador por time brasileiro para também não impactar com muitos desfalques de peso as equipes em confrontos importantes.

Os convocados serão reunidos na Inglaterra para treinos nos dias 8, 9 e 10, no CT do Tottenham, em Londres, e depois seguirão para Riad, na Arábia Saudita. O confronto com o time local ocorrerá no estádio King Saud University, às 14h45 do dia 12 de outubro, enquanto o duelo diante da Argentina será no mesmo horário no dia 16, em Jedá, também na Arábia.

Convocados

Goleiros - Alisson , Ederson e Phelipe

Defensores - Alex Sandro , Danilo, Éder Militão , Fabinho, Marquinhos, Pablo, Miranda e Marcelo

Meio-campistas - Arthur, Casemiro, Fred, Philippe Coutinho, Renato Augusto e Walace

Atacantes - Everton, Roberto Firmino, Gabriel Jesus , Malcom , Neymar e Richarlison