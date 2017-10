Portugal e França vão ao mundial; Holanda está fora

00:00 · 11.10.2017

Pela sétima vez na história, Portugal estará na Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo será o principal nome da seleção no próximo ano ( FOTO: AFP )

A fase de grupos das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2018 terminou, ontem, com as finalistas da última Eurocopa, Portugal e França, garantindo vaga direta para Mundial.

Suécia e Grécia vão tentar a classificação na repescagem, enquanto a três vezes vice-campeã Holanda (1974, 1978 e 2010) ficou fora do Mundial, mesmo após vitória por 2 a 0 sobre a Suécia com gols de Robben.

Pela sétima vez na história, Portugal estará na Copa do Mundo. Ontem, a seleção de Cristiano Ronaldo recebeu a Suíça na luta direta pela primeira colocação do Grupo B e confirmou o passaporte para a Rússia, no ano que vem, ao vencer por 2 a 0.

O resultado foi suficiente para colocar Portugal no Mundial pela sétima vez, sendo a quinta consecutiva. Mas ao contrário de 2014 no Brasil, quando precisou da repescagem para garantir-se na competição, o país desta vez foi o melhor de sua chave nas Eliminatórias.

O Grupo B, aliás, era um dos mais fáceis das Eliminatórias, o que permitiu que Suíça e Portugal vencessem todos os jogos com os outros países da chave. À Suíça restou a consolação de disputar a repescagem.

Holanda eliminada

Sem o sonhado "milagre", a Holanda se despediu das Eliminatórias sem a vaga na Copa do Mundo de 2018. O time holandês, liderado por Arjen Robben, não viajará para a Rússia no próximo ano porque não conseguiu a goleada sobre a Suécia, nesta terça-feira. Venceu por 2 a 0, em Amsterdã, mas precisava de um improvável placar de 7 a 0.

Pelo mesmo Grupo A, a França selou sua classificação ao vencer a Bielo-Rússia por 2 a 1, também nesta terça.

Diante de sua torcida, no estádio do Ajax, a equipe holandesa sonhava com a goleada, que se tornou necessária para a classificação porque a Suécia aplicara nada menos que 8 a 0 em Luxemburgo, no sábado. Na disputa com a Holanda pela segunda colocação da chave, o time sueco abrira vantagem incrível no saldo de gols, primeiro critério de desempate nos grupos das Eliminatórias Europeias.

Principal nome do time, Robben até fez a sua parte e deu esperanças à torcida ao balançar as redes aos 16 minutos, em cobrança de pênalti, e aos 40, em bela finalização de canhota, da entrada da área.

Mas o placar não foi além do 2 a 0 antes do intervalo. E, na volta para o segundo tempo, a situação não mudou, trazendo ainda mais pressão sobre os anfitriões.

Com uma campanha de seis vitórias, três derrotas e um empate, a Holanda encerrou sua campanha na terceira colocação.

Em segundo lugar na chave, a Suécia terá que disputar a repescagem das Eliminatórias Europeias. A primeira posição coube à França. Campeã mundial em 1998, a equipe francesa chegou aos 23 pontos no grupo ao bater a Bielo-Rússia por 2 a 1.

Os atacantes Antoine Griezmann e Olivier Giroud decidiram o jogo praticamente no primeiro tempo. Aos 27, o primeiro recebeu pela esquerda e bateu rasteiro, de fora da área. Seis minutos depois, o mesmo atacante aproveitou vacilo na saída de bola do rival, roubou a bola e deu passe para Giroud bater prensado rumo ao fundo do gol.