Por uma defesa ideal

00:00 · 20.12.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Para o meio da zaga, o Fortaleza contratou o zagueiro Roger Carvalho e renovou os contratos de Adalberto e Ligger, que atuaram juntos em alguns jogos da Série C do Brasileiro. Mas, contando-se com os dois laterais que têm contrato, Felipe pela direita e Bruno Melo pela esquerda, o Leão só conta com cinco defensores, no momento, para iniciar a pré-temporada no dia 26.

De acordo com o diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula, o Fortaleza vai partir para mais contratações ainda esta semana, devendo fechar com cinco ou seis jogadores. Entre eles, haverá pelo menos um zagueiro. "Nós estamos em busca de mais um lateral-esquerdo, um zagueiro e um volante, caso não consigamos resolver a punição do Derley", disse Daniel.

Roger

Há um detalhe sobre o zagueiro Roger Carvalho. O atleta apresentou uma lesão séria no tendão de Aquiles no mês de agosto desse ano e depois não jogou mais pelo Brasileiro. Daniel de Paula explicou a situação, dentro do enfoque dado pelo Tricolor: "Quando surgiu a contratação do Roger Carvalho, nós tivemos o cuidado de conversarmos com o departamento médico, com o departamento de fisiologia e de fisioterapia do Atlético Goianiense. Ele vai começar a transição, aliás, ele já está em transição e vai chegar aqui em Fortaleza já pronto para ir para o campo para se recondicionar fisicamente e entrar para jogar".

Mais altos

A diretoria do Fortaleza procura um detalhe a mais no perfil dos zagueiros a serem contratados, que é a estatura e o jogo aéreo.

O técnico Rogério Ceni já passou para os dirigentes que gosta de trabalhar com atletas altos no sistema defensivo, detalhe que é muito observado em clubes como o São Paulo, onde ele trabalhou durante muito tempo como atleta e como técnico.

"O Rogério tem uma preocupação, principalmente defensiva, com relação à questão da altura", confirmou Daniel. Num rápido levantamento, chegou-se à média de altura dos homens do sistema defensivo tricolor: o goleiro Marcelo Böeck tem 1,91m, a mesma altura do reserva imediato, Matheus Inácio; o zagueiro Roger Carvalho mede 1,84m, Ligger, 1,86m; Adalberto, 1,85m; e os laterais também são considerados relativamente altos: Felipe, pela direita, tem 1,84m de altura e Bruno Melo, na esquerda, 1,87m de altura.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, desmentiu que o clube tivesse feito proposta para o zagueiro Leandro Amaro, que está no Oeste/SP e com o qual teria renovado contrato.

Enquanto os reforços não chegam, Rogério Ceni concluiu, no domingo passado, (17/12) um curso de técnico na CBF, Confederação Brasileira de Futebol. "Mesmo com 26,27 anos de futebol eu achei que seria interessante participar desse curso, porque é sempre importante você aumentar seus conhecimentos, tendo mais noção de fisiologia, etc. Aqui são 55 pessoas, desde técnicos de Série C, B, A, o que permite uma grande troca de informações.

Nós, como técnicos, gerimos pessoas e precisamos ter essas noções. Quem está aqui, carrega esse rótulo: se foi campeão, ganhou alguma coisa, é bom, se não ganha, não serve", disse ele.

Sobre os reforços, Rogério explicou que estão sendo contratados dentro das possibilidades do clube: "Diferentemente do São Paulo, por exemplo, que vai atrás de um jogador que custe R$ 5 milhões, R$ milhões, nós temos um orçamento, para trazer jogador de qualidade, mesmo dentro do nosso perfil", disse o treinador a Fox Sports.