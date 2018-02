Por um passo a mais

00:00 · 24.02.2018 por Irailton Menezes - Repórter

Todas as atenções voltadas para Orlando (EUA), neste sábado, 24, a partir das 18h30, onde será realizada mais uma edição do UFC Fight Night. E uma brasileira, em especial, está de olho em uma nova oportunidade de lutar pelo tão almejado cinturão do UFC. É isso que está nos planos de Jéssica 'Bate'Estaca', desde maio de 2017, quando ela foi derrotada, por decisão unânime, para a campeã Joanna Jedrzejczyk, na edição de nº 211 do evento.

De lá pra cá, Jessica passou por um verdadeiro teste de fogo, em setembro do mesmo ano, quando encarou a então nº 1 da categoria, Claudinha Gadelha, e venceu com extrema superioridade, também por decisão unânime. Mas até chegar ao tão sonhado title shot, Jéssica terá que superar a habilidosa Tecia Torres, que também está de olho na cinta do Ultimate. "A gente começou a alavancar essa categoria feminina no UFC. Depois que a Amanda venceu o cinturão, logo em seguida veio a Cris, e, se Deus quiser, eu venho com o meu também", disse a brasileira sobre o desejo de se tornar a terceira do País a ser campeã da principal organização de MMA do mundo.

Já Tecia, se referiu com respeito ao último combate de Jéssica no octógono, mas pregou um certo aviso à adversária. "Foi uma grande luta, e provavelmente faremos algo parecido. Só espero que tenha menos sangue, ou, se tiver, que seja dela", disse a lutadora americana. O duelo entre Jéssica Andrade e Tecia Torres será a co-luta principal do UFC Orlando.

Outro brasileiro que estará em ação neste evento é o peso-galo Renan barão, que enfrenta americano Brian Kelleher na luta que fecha o card preliminar.

Os americanos Josh Emmett e Jeremy Stephens fazem o duelo principal da noite, em combate válido pela divisão dos penas da organização.