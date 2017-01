Por um ano diferente

00:00 · 03.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

A folha corrida de um clube na temporada anterior é o termômetro para a reação de sua torcida para o ano seguinte. E na apresentação do Ceará para os treinos de pré-temporada, ontem à tarde em Porangabuçu, contou com o comparecimento maciço da torcida alvinegra no Vovozão, que se dividiu entre o apoio na esperança por um ano de conquistas, e cobrança pela ausência delas em 2016, os fracassos no Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.

.Magno espera cobranças

A mistura de emoções e reações da torcida - em sua maioria organizada, com bumbos e bandeiras - que lotou a arquibancada foi a tônica em toda a tarde.

Desde às 16 horas aguardando o novo elenco do Vovô, a torcida só viu os jogadores e comissão técnica - era o primeiro treino oficial do técnico Gilmar Dal Pozzo - às 17h15. Durante toda a espera a torcida intercalou cânticos como "Não é mole não, o Cearense já virou obrigação" lembrando a vexatória 5ª colocação no ano passado e "volta Vozão pra 1ª divisão", em alusão a mais um ano do 'quase' do clube na Série B, que mais uma vez perdeu o fôlego no returno e viu o acesso se perder.

Os cânticos de cobrança se intensificaram após a entrada dos jogadores e da comissão técnica, mas as presenças de ídolos que retornaram para este ano, como o atacante Magno Alves e o meia Ricardinho, mudaram o tom, com os dois ovacionados pela torcida e iniciando gritos de apoio durante as quatro competições em 2017: Estadual, Primeira Liga, Copa do Brasil e Série B.

A primeira conversa entre técnico e elenco no centro do gramado foi interrompida com o chamado a torcida, com os jogadores indo até o alambrado para aplaudí-la.

"Em uma simples apresentação do elenco a torcida mostrou toda sua grandeza, seja cobrando ou incentivando. O elenco só foi para o gramado fazer uma leve atividade no campo pelo grande número de torcedores que vieram. Esse novo time, formatado pela diretoria, tem tudo para dar alegrias a torcida e por isso esperamos o comparecimento dela na estreia do Estadual no PV contra o Maranguape", declarou o vice-presidente do clube, Raimundo Pinheiro.

O Ceará estreia no Estadual do dia 18 de janeiro, às 20 horas, diante do Maranguape e no dia 22 já terá um Classico-Rei, no Castelão contra o Fortaleza.

Grupo

Do grupo que se apresentou, foram 10 reforços e 12 remanescentes. Os goleiros Éverson, Lauro e Diego; os laterais Tiago Cametá, Éverton Silva e Romário; os zagueiros Sandro, Valdo, Rafael Pereira e Luiz Otávio; os volantes Richardson, Raul, Jackson Caucaia, Diones e Matheus Trindade; meias Felipe Menezes e Ricardinho; e atacantes Magno Alves, Rafael Costa, Lelê, Alex Amado e Douglas Baggio. Das categorias de base, foram integrados o zagueiro Rômulo e o atacante Eduardo.

Ausência

Em fase final de pós-cirúrgico, o volante João Marcos não se apresentou com o grupo. O meia Ricardinho até entrou na gramado para a preleção e contato com a torcida, mas não treinou

Da base

Dois jogadores das categorias de base que integraram os profissionais em 2016 não iniciarão a temporada no clube. O volante Piauí foi emprestado ao Guarany de Sobral, enquanto Buiú não renovou contrato e acertou com o Uniclinic