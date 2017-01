Por hora, Magno e Rafael revezam

00:00 · 12.01.2017

O atacante Magno Alves tem se revezado no ataque com Rafael Costa nos treinamentos ( FOTO: JL ROSA )

Em nove treinamentos realizados desde o início da pré-temporada do Ceará, seja táticos ou treinos coletivos, o técnico Gilmar Dal Pozzo não escalou Magno Alves e Rafael Costa juntos. A decisão, além de tática, pois ambos realizam a mesma função - a referência no ataque - mas também física.

No último dia 6, ao substituir em treino coletivo Magno Alves por Rafael Costa, o treinador foi indagado sobre de não ter utilizado ainda os dois juntos, ou se não o fará - pelo menos na estreia do Estadual dia 18 às 21 horas contra o Maranguape em Horizonte - pela função tática que os dois realizam nas atividades e deixou claro que a questão é mais física.

"Eu não tenho ideia fechada. Eu não posso chegar aqui e dizer que o Magno não pode jogar com o Rafael. Mas eu tenho que levar em consideração nesse início de competição, no caso dos dois atletas é que nenhum deles vai conseguir atuar os 90 minutos. E então se eu iniciar com os dois na equipe titular, eu já perco duas trocas, aí não ficarei com nenhum jogador de referência na área em algum momento do jogo. No início de competição, possivelmente não iniciaria com os dois", explicou ele.

No treino de ontem pela manhã ele manteve o revezamento, com Rafael Costa no time titular.

Futuro

Mas o treinador se apressou em dizer que, a medida que o nível físico de ambos melhore ao longo das partidas, os poderão dois atuar juntos. "Mais adiante eles podem atuar juntos, utilizando um sistema de ter que jogar mais por dentro, o Magno fazendo mais a criação, com esse atacante que busca o jogo e o Rafael na referência. Tranquilamente vai dar pra fazer, mais inicialmente não", finalizou o treinador.