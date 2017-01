Piocerá termina e leva grande emoção

00:00 · 30.01.2017

Lucas Barros e Breno Rezende venceram nos UTVs. Prova agitou a semana em várias cidades do Ceará e do Piauí. ( Foto: Angelo Savastano / Vipcomm )

O Enduro Rally Piocerá 2017 partiu do sertão e terminou à beira mar. Neste sábado foi concluída a edição de 30 anos da prova. A chegada foi na praia do Cumbuco, em Caucaia, e a festa de premiação em Fortaleza (CE).

Nos carros, os campeões foram Paulo Goes e Jonathan Ardigo (Master), Maycon Gomes Soares e Daniel Rocha Rodrigues (Graduados), André Carvalho e André Carvalho Filho (Junior), Paulo Renato Andrade e Thiago Alves Feitosa (Turismo).

Nas motos, Tunico Maciel (Master), Lenilson Viana (Sênior), Luiz Lobão (Executivo), Sandro Hoffamnn (Over 40), José Roberto Cunha (Over 50), Carlos Estevam Rebelo (Junior), Patrick Carneiro (Novatos) e Bruno Pereira Neves (Moto Rally). Nos UTVs, a dupla Lucas Barros/Breno Rezende faturou o título da graduados e Márcio Assunção de Sousa/Davi Cavalcante, da Novatos. Nos quadriciclos, Artur de Carvalho Junior foi o vencedor da graduados e Diego Domingos Pontes, da Novatos. Na categoria moto rally, a cearense Lia Cordeiro de Alencar, a Bacurinha, foi um dos destaques. "O Piocerá é uma das melhores provas do Brasil. Estão todos de parabéns. Nunca deixarei de participar", afirmou.

A edição histórica de 30 anos teve quase 1.000 quilômetros de trilhas e foi marcada pelo sucesso. Além das disputas, o Piocerá foi marcado pelas ações sociais. O Projeto Rallyteca distribuiu 10.000 livros ao longo do caminho do enduro.