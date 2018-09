Pilares para reação

00:00 · 19.09.2018 / atualizado às 01:59 por Ivan Bezerra - Repórter

A campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro da Série B é uma medalha de duas faces: por um lado, o clube ostenta uma liderança que se firmou ao longo da campanha; por outro lado, tal posição precisa ser mantida com muita luta e o time estacionou um pouco na corrida pelo acesso, precisando de uma reviravolta na atitude dos últimos jogos, para que possa haver uma nova vitória.

O time chega pressionado para o duelo da próxima sexta-feira, às 21h30, na Arena Castelão, contra o Vila Nova/GO. Se o momento é de turbulência, dois jogos em casa poderão recolocar o time na rota do caminho certo para o acesso, desde que haja duas vitórias. A primeira contra o Vila Nova e a segunda no dia 25/09, às 19h15 contra o São Bento, ambos no Castelão.

Três pilares

Desde o início da semana que o Leão vem trabalhando três pilares para a reação do time: o primeiro é a parte tática, com possíveis alterações no sistema tático e o retorno de alguns atletas. O segundo ponto é resgatar o emocional dos jogadores. Na derrota para o Sampaio Corrêa/MA, no jogo passado, o técnico Rogério Ceni já expôs o seu diagnóstico: "Senti uma falta de confiança do grupo, quando perdemos o pênalti", avaliou o treinador. Um componente da questão psicológica dos jogadores é a presença da torcida. Os quatro jogos sem vitória deixaram a torcida ainda um pouco arredia às bilheterias, em que pese haja promoção para o jogo frente ao Vila Nova, na sexta-feira. O clube não informou quantos ingressos foram vendidos, ontem.

O terceiro pilar é a atitude dos jogadores, que precisa ser mudada para se conseguir a vitória a todo custo, visto que todos os candidatos fortes ao acesso já estão na briga direta pelo G-4.

Convocação

O presidente do Leão, Marcelo Paz, na sua mais recente entrevista, fez um apelo à torcida tricolor: "Peço mais uma vez o voto de confiança para sexta-feira a gente lotar o Castelão. Todas as vezes que o Fortaleza jogou com mais de 25 mil pagantes na Série B, nós ganhamos o jogo e isso não é por acaso. E a nossa campanha continua sendo muito boa, com 14 vitórias", disse Paz.

No que se refere à parte tática, deverá haver uma mudança considerável. O meia Marlon retorna ao time, formando um trio na frente com Gustavo e Marcinho. Recuperado de lesão muscular, o jogador ajuda a recompor o meio-campo e tem fôlego para colaborar com o ataque. "Sei que quando eu estava jogando, fui um dos jogadores mais criticados, mas estou recuperado de contusão e pronto para colaborar para nos manter líderes", disse Marlon.

O atacante Ederson bem que gostaria de formar um trio com Gustavo e Marcinho. "Estou pronto para se o Rogério precisar, mas respeito a todos. O Gustavo vem sendo o nosso artilheiro e do Brasil, mas quem fica no banco torce por quem joga".