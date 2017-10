Peru vai à repescagem com gol inusitado

00:00 · 11.10.2017

Paolo Guerreiro cobrou falta e o goleiro colombiano Ospina desviou para dentro do gol ( FOTO: AFP )

O atacante do Flamengo Paolo Guerrero ajudou seu país a se aproximar ainda mais da Copa da Rússia, em 2018.

>Brasil e Argentina, gigantes classificados

O empate em 1 a 1 entre Peru e Colômbia, em Lima, acabou sendo bom para os dois lados. Com as derrotas do Chile para o Brasil, e do Paraguai para a Venezuela, os colombianos conseguiram a classificação direta à Copa do Mundo, enquanto os peruanos vão à repescagem. James Rodríguez e Guerrero fizeram os gols do jogo, ambos no segundo tempo.

O time colombiano encerrou sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas na quarta colocação, com 27 pontos. Ficou atrás do Brasil (41), única seleção que entrou em campo já classificada nesta noite, do Uruguai (31) e da Argentina (28).

O Peru, com os mesmos 26 pontos do Chile, mas com melhor saldo de gols, ficou em quinto lugar, que lhe deu a vaga na repescagem.

Seu adversário na luta por uma vaga na Copa será a Nova Zelândia, em novembro.