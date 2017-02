Período sem jogos é comemorado

00:00 · 07.02.2017

O Ceará se reapresentou ontem à tarde no Vovozão após a vitória de sábado contra o Ferroviário por 1 a 0, jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Cearense que foi antecipado. E em meio a maratona de jogos de início de temporada, o Ceará terá um intervalo de quatro dias até o próximo jogo, com o Horizonte, na quinta-feira, às 19h30 no Castelão, pelo Estadual.

Este período, o maior até agora entre as partidas, foi comemorado pelo técnico Gilmar Dal Pozzo e os jogadores.

"Vamos ter um período bom de descanso até o jogo de quinta-feira, são cinco dias para descanso e treinamento e isso nos permite fazer um grande jogo e ter uma sequência boa de jogos em alto nível e com resultado".

Alguns jogadores se reapresentaram mais desgastados, como o zagueiro Sandro, com desconforto na coxa e Lelê com dores no joelho. Além deles, durante o treinamento, Alex Amado deixou o treino com dores no tornozelo.

Por ter atuado 90 minutos contra o Ferroviário, o atacante Magno Alves, autor do gol da vitória, foi poupado do treino com bola e deve ter uma atenção especial até o jogo com o Horizonte na quinta-feira.

"Foi o melhor jogo do Magno, com muita movimentação. Agora temos que ter o cuidado com a recuperação dele, regular a carga de trabalho para que tenha uma condição boa nos jogos seguintes", disse o treinador.

"Este início de temporada é muito puxado, a cada três dias se está jogando, mas aos poucos estou pegando minha forma ideal. É descansar agora pensando no jogo de quinta-feira", disse o Magnata, após o clássico.