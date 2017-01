Performance eficaz

00:00 · 24.01.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Mesmo questionado no início da temporada de 2017, pelo fraco rendimento do Fortaleza nos dois primeiros jogos do Campeonato Cearense, o técnico Hemerson Maria pelo menos tem um detalhe a seu favor: no comando do Leão do Pici, o treinador está invicto há seis jogos. Pode não parecer muito, mas diante da pressão que costuma acontecer no clube, já é uma marca a ser valorizada pela torcida.

Hemerson Maria estreou pelo Fortaleza no dia 22 de setembro de 2016, justamente no segundo jogo do Tricolor contra o Internacional, pela Copa do Brasil. Sob seu comando, o Fortaleza venceu o Inter/RS por 1 a 0, mas como a equipe havia perdido por 3 a 0 no compromisso de ida, ainda sob o comando de Marquinhos Santos, não houve condição de se classificar. Mas, a estreia foi vitoriosa sobre o Inter.

O Fortaleza entrou nas disputas das quartas de final da Série C de 2016 contra o Juventude de Caxias/RS. O técnico Marquinhos Santos havia deixado do clube e coube a Hemerson Maria dirigir o Leão nos dois jogos do chamado mata-mata. Resultado: O Fortaleza empatou em 0 a 0 em Caxias do Sul e ficou na igualdade do placar em 1 a 1, no jogo de volta, na Arena Castelão.

Início complicado

Hemerson Maria ouviu os primeiros protestos contra o trabalho realizado no empate em 2 a 2 com o Ferroviário, na estreia de ambos no Estadual de 2017. Venceu o Guarani/J por 1 a 0 e por último, derrotou o Ceará também por 1 a 0, no último jogo, totalizando seis jogos de invencibilidade à frente do Leão.

O treinador não quis se vangloriar da invencibilidade, pois sua meta está lá na frente. Primeiro, o tricampeonato estadual, uma boa campanha na Copa do Nordeste e do Brasil e a concretização do sonho de subir para a Série B do Brasileiro.

Mesma fisionomia

O técnico do Fortaleza não é de estar conversando alto e soltando gargalhadas ao vento. Ganhando ou perdendo sua fisionomia não muda. Nem mesmo quando foi lembrado de que estava invicto à frente do Fortaleza: "Eu sou desse jeito, independentemente de qualquer resultado. Eu visto a camisa da instituição. Toda essa carga de pressão eu consegui tirar de cima dos jogadores e chegamos à vitória para dar confiança e moral a esse grupo de jogadores", disse ele.

O treinador lembrou que invencibilidade dá trabalho: "Nós estamos trabalhando muito. O César Sampaio, que é o superintendente, a diretoria, o pessoal da análise de desempenho. Nós chegamos no Pici a 1h da tarde e saímos 10 da noite", disse ele.

Desfalque

O lateral Felipe ficará de fora de jogos por 45 dias, com um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito.