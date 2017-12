Pepey é o 1º cearense a lutar em 2018 e vai encarar top15

00:00 · 22.12.2017

Famoso por ganhar vários prêmios de 'Performance da Noite', peso-pena Godofredo Pepey é o primeiro cearense a ser escalado para lutar na maior organização de MMA do mundo em 2018. Ele enfrenta o americano Mirsad Bektic (14º do ranking), dia 27 de janeiro, em Charlotte (EUA).

Para chegar bem em seu próximo desafio no Ultimate, Pepey não está poupando esforços. Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, ele comentou sobre o novo desafio. "Eu venho treinando constantemente e cheguei em Curitiba, no final de novembro, para dar início ao meu 'camp'. Acabei de assinar o contrato para esta luta e estou muito feliz em ser escalado para este card. Também por enfrentar um atleta ranqueado. Vou dar o máximo para sair com a vitória".

Pepey irá enfrentar um dos nomes mais promissores da American Top Team. Mirsad Bektic está no UFC desde 2014, onde acumula quatro vitórias e apenas uma derrota, exatamente na última vez que esteve em ação, em março deste ano, contra Darren Elkins, que também já venceu Pepey.

Sem descanso

Atleta da Equipe Evolução Thai, do mestre Dida, em Curitiba, Godofredo Pepey seguirá uma rotina pesada de treinos até o combate do dia 27 de janeiro. E para 2018, ele espera enriquecer o seu currículo vitorioso no evento, onde luta desde 2012 e tem cinco vitórias e cinco derrotas. "Estou treinando forte em todas as áreas. Não terei festas neste fim de ano, mas tenho certeza de que todo o meu esforço será recompensado nesta luta. Respeito o Bektic, é um cara duro, mas eu vou preparado para vencer", revelou.

Como parte de sua rotina de preparação, Pepey costuma divulgar fotos em suas redes sociais, mais precisamente no seu Instagram, onde dá detalhes de sua alimentação, parte física e o dia a dia nos treinos. "É importante esse contato com os fãs, pois te dá mais motivação para treinar e se preparar. Eu pretendo fazer esse trabalho até a véspera da luta para que todos possam ver o meu empenho e conhecer um pouco mais sobre mim", disse o cearense, que lutou pela última vez em julho deste ano, quando foi superado numa dura batalha contra Shane Burgos, por decisão unânime.