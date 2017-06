Pela recuperação, Ceará visita Brasil/RS

00:00 · 10.06.2017 por Vladimir Marques - Repórter

O volante do Ceará, Richardson acredita em partida difícil neste sábado fora de casa contra o Brasil em Pelotas, pelo estilo do futebol gaúcho ( Foto: JL Rosa )

Na última terça-feira, o Ceará teve sua sequência de duas vitórias seguidas na Série B quebrada, assim como a chance de entrar no G4, ao ser derrotado por 1 a 0 pelo América/MG fora de casa. Por isso, o Alvinegro busca uma recuperação neste sábado também fora de casa, às 16h30, contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento de Freitas, no interior do Rio Grande do Sul, em jogo válido pela 6ª rodada.

Com 7 pontos, o Vovô iniciou a rodada na 11ª colocação e uma vitória poderá reaproximá-lo do G4. Já o adversário do Vovô tem 8 pontos e vem de duas vitórias seguidas.

Além da derrota para o América/MG, o Vovô ainda teve o prejuízo de dois jogadores, que estão fora do duelo deste sábado: Pedro Ken foi expulso e Élton está com estiramento muscular na coxa e ficará em tratamento por até três semanas.

Com isso, Givanildo precisou pensar em alternativas. Primeiro para completar o grupo de jogadores, solicitando as idas de dois jogadores para o Rio Grande do Sul, o volante Jackson Caucaia e o atacante Arthur.

Segundo, em montar um time titular sem os dois importantes jogadores. Nos treinamentos em Porto Alegre, Givanildo preencheu as lacunas no time montando a equipe em um 4-4-2, com Felipe Menezes mantido como titular e Rafael Carioca ocupando a posição de Pedro Ken, atuando improvisado como meia pela esquerda.

A entrada de Rafael Carioca no meio campo visa dar mais velocidade e dinâmica ao meio campo da equipe. Na partida anterior, o meio foi formado por jogadores mais técnicos, como Raul, Richardson, Felipe Menezes e Pedro Ken.

Obrigação

Para o técnico do Ceará, Givanildo Oliveira, após a derrota na terça-feira para o Coelho, o Vovô tem obrigação de vencer o time xavante.

"Depois de perdermos para o América, a obrigação aumenta e temos que ganhar lá do Brasil, para trazer pelo menos três pontos destes seis pontos para casa", afirmou ele.

O volante Richardson acredita que será uma partida difícil fora de casa, pela estilo do futebol gaúcho. "É um time difícil de se jogar contra. Quem estava aqui no ano passado, como eu, já sabe o quanto é difícil, tentando impôr o ritmo deles. O futebol gaúcho marca muito pesado e temos que estar psicologicamente preparados para as dificuldades", disse ele.