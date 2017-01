Pela 2ª Fase da Copa SP, Ceará pega o Mogi Mirim

00:00 · 11.01.2017

Os garotos do Ceará estão invictos na Copa SP de Juniores e terão mais um desafio hoje ( Foto:Helene Santos )

Pela 2ª fase da Copa São Paulo de Juniores, o Ceará enfrenta o Mogi Mirim, às 15 horas (horário de Fortaleza), no estádio José Ferez, em Taboão da Serra (SP). A partida é eliminatória e em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis. Se avançar, o Vovozinho terá pela frente o vencedor do duelo entre Internacional e Taboão da Serra na sequência da competição e já estaria entre os 30 melhores do torneio. No ano passado, o Ceará fez sua melhor campanha na história da Copinha, chegando às oitavas de finais, ficando em 14º lugar.

LEIA MAIS

.Espírito competitivo

Vantagem?

Como o Vovô terminou como líder do Grupo 19 com 7 pontos em três jogos (venceu Madureira, Luverdense e empatou com o Taboão da Serra, time da casa), continuou na sede do grupo. E o que foi uma desvantagem na 1ª Fase ao atuar em um gramado sintético, pode ser um trunfo hoje, já que realizou três partidas neste tipo de gramado.