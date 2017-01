Pegada renovada

00:00 · 03.01.2017

Um dos setores do time do Fortaleza que mais está se renovando é o de marcação, onde o clube já conta com três volantes novatos: Gastón Filgueira, que veio do Náutico; Esdras, um garoto das categorias de base que foi agregado e Jéfferson, que foi apresentado ontem, após ser contratado por empréstimo junto ao Figueirense/SC.

O Leão do Pici apresentou ontem o volante Jéfferson Nogueira Júnior, de apenas 22 anos, formado nas categorias de base do Figueirense/SC e que o técnico atual do Tricolor cearense, Hemerson Maria, já o conhecia.

Jéfferson já tinha cinco anos de Figueirense e seu agente ponderou a possibilidade de buscar novos ares. Foi quando surgiu a proposta do Fortaleza.

Versatilidade

O novo cabeça-de-área do Leão disse ter a marca da versatilidade, embora ainda esteja praticamente no começo de carreira. "Sou um volante de muita força física e que já jogou em todas as posições do meio-campo. Ultimamente, tinha jogado mais defensivamente, porém possuo características também ofensivas, como segundo volante", disse.

O volante Jéfferson, de 1,80m de altura, começou no Figueirense/SC, mas também passou pelo Paulínia/SP. O Fortaleza será o seu terceiro clube. Ainda no Figueira, recebeu boas informações do clube, passadas pelo ex-técnico tricolor, Marquinhos Santos. "Ele disse que eu iria me sentir bem no clube, onde ele ficava bem à vontade para trabalhar, quando esteve aqui", acrescentou o volante.

O novo contratado deseja estar presente no jogo de abertura do Campeonato Cearense de 2017, contra o Ferroviário. "Vou fazer tudo para estar em campo. Não vejo a hora de estar em campo e jogar pelo Fortaleza", disse.

O volante nascido em Campinas/SP ainda não treinou. Apenas participou de exames médicos e testes físicos, para depois ser entregue a Hemerson Maria.

O executivo do Leão, César Sampaio, elogiou o novo contratado: "É um jogador que possui as características que estávamos procurando, como força e velocidade e que tem as valências que temos procurado aqui. Ele pode exercer mais de uma função dentro do esquema tático que vai ser usado na equipe do Fortaleza".

Saiba mais

Volantes agendados

Além de ter trazido o volante Jéfferson, de 22 a nos, o Fortaleza já tinha contratado o cabeça-de-área Gastón Figueira e o garoto Esdras. Mas, existem outros volante agendados, como Anderson Uchôa, do Paraná, que também joga de meia e Cássio Ortega, do Mirassol/SP.

Avaliação iniciada

Ontem, outros jogadores iniciaram os testes físicos: os goleiros Matheus Inácio e Marcelo Boeck, além do atacante Gabriel Pereira, do Vitória.