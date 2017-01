'Pedreira' na estreia

00:00 · 14.01.2017 / atualizado às 00:48 por Ivan Bezerra - Repórter

Antes mesmo que o torcedor possa soltar o seu grito de apoio ao time para subir em qualquer divisão, o apaixonado pelas cores do seu clube é imerso na atmosfera do campeonato estadual, onde sua agremiação tem status de grande, mesmo se for intermediária no cenário nacional.

É nesse cenário bairrista e até paroquial que as emoções e a paixão afloram e propiciam o desabrochar do amor do torcedor pelo escudo que é o seu xodó. Esse amor é traduzido em cores e neste domingo de modo especial as ruas são tomadas pelos sinais do Clássico das Cores, entre Ferroviário, detentor do mando de campo e o Fortaleza.

A partida ganha contornos que vão desde a singeleza do clássico em si a um tom de dramaticidade, pois é decisivo, dentro do regulamento do campeonato. Quem perder, já vai ficando para trás na classificação.

Outro aperitivo para o torcedor é o fato de que há três anos que não acontece esse duelo pelo Campeonato Cearense Série A. O Ferroviário lutou para sair da Série B cearense e entrou na vaga do Alto Santo, que desistiu.

A última vez em que e encontraram foi em fevereiro de 2014, quando o Leão venceu por 3 a 1. O confronto desse domingo empresta ao campeonato uma aura de positividade e disputa sadia.

Saindo das suposições para o mundo real, o Fortaleza é o atual bicampeão estadual e vai encarar um time que se preparou às pressas para o certame, visto que, só foi confirmado na Série A há poucos dias do seu início.

O Ferrão iniciou o ano com o comando técnico confiado a Fernando Filho, que tinha como seus mentores intelectuais, Lula Pereira e o ex-atleta Danilo Queiroz. Apressadamente, mudou para Marcelo Vilar e seu auxiliar, Jorge Veras. O Ferrão manteve um destaque das campanhas anteriores, o atacante Valdeci, trouxe o goleiro Mauro, do Alto Santo e contratou o centroavante Leandro Neto, de 37 anos, ex-Sampaio Corrêa/MA. Marcelo Vilar disse que os corais estão motivados para esse campeonato e desejosos de fazer um bom trabalho para galgar melhores posições no cenário nacional. "É uma superação. Os jogadores que estão aí vão dar a vida para que se mantenham na Primeira Divisão e também garantam calendário o ano todo", disse o comandante coral.

O Fortaleza, sob o comando do técnico Hemeron Maria, contratou 15 jogadores, a maioria mais jovem. Apenas dois jogadores do time titular permaneceram, o lateral-direito Felipe e o meia Rodrigo Andrade.

"Eu conheço o Jorge Veras e já tive a oportunidade de enfrentá-lo. Ele é auxiliar-técnico e sempre monta equipes ofensivas. O Marcelo Vilar também é um treinador muito competente", elogiou Hemerson Maria.

Os sócios-torcedores do Fortaleza terão ingresso gratuito no estádio, mesmo o mando de campo sendo do Ferroviário.