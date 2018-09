Peça certa no vovô

00:00 · 19.09.2018 / atualizado às 02:02 por Irailton Menezes - Repórter

Discreto, Calyson assumiu a titularidade do Ceará e tem sido peça importante na recuperação alvinegra ( FOTO: JL ROSA )

A reação do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série A tem alguns personagens para ilustrar o bom momento. E um dele é o meia Calyson. Cada vez mais firme no time de Lisca, o jogador tem sido destaque no meio campo do Vovô.

O atleta, que até então era pouco conhecido da torcida alvinegra, veio do Brasil de Pelotas e estreou no Brasileirão no período pós-copa, dia 23 de junho, contra o Internacional, fora de casa, onde o Alvinegro foi derrotado pelo placar de 1 a 0.

E junto com a reação do Ceará na competição, veio também a afirmação do jogador mineiro entre os 11 jogadores que vêm iniciando os jogos. Para se ter uma ideia, das 11 vezes em que Calyson jogou pelo Ceará, a equipe venceu em cinco partidas, empatou quatro e só perdeu duas vezes.

Versatilidade

A versatilidade do meia e sua importância no esquema tático do Vovô são comprovados em números. Calyson é o quarto atleta com a maior número de interceptações por jogos disputados (4/11), ajudando na marcação e no poder de contra-ataque, perdendo apenas para os zagueiros Luiz Otávio e Tiago Alves além do volante Fabinho. Além disso, o atleta fez seis desarmes, ajudando na recomposição.

O meia fez o seu primeiro gol com a camisa alvinegra no último sábado, diante do Vitória, mas preferiu dividir com os companheiros, o triunfo que deu nova perspectiva ao Ceará dentro da Série A. "Nossa equipe está se dedicando nos 90 minutos. Estamos entrando em campo e dando o nosso melhor, nosso máximo, e graças a Deus as coisas estão acontecendo. Agora é manter a humildade e os pés no chão. Não ganhamos nada, ainda. Demos um passo importantíssimo e agora é seguir o trabalho", disse Calyson.

Já pensando no próximo adversário da competição, que será o Grêmio, fora de casa, o atleta alvinegro atenta para que o time repita as boas atuações que vêm realizando nos jogos como visitante. "Vamos nos concentrar no Grêmio. Sabemos que eles são fortes em seus domínios, mas vamos para lá tentar fazer um bom jogo, respeitando a equipe deles, mas fazer o nosso melhor, como a gente vêm fazendo fora de casa".

A partida contra o tricolor gaúcho será no próximo domingo, às 11 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre/RS. O Ceará segue na luta contra o rebaixamento ocupando a 17ª colocação, com 27 pontos, enquanto a equipe de Renato Gaúcho está na 5ª posição com 44 pontos.