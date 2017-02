Paulistão bem cearense

00:00 · 04.02.2017

Começou ontem, com a partida entre santos e linense, o mais badalado campeonato estadual brasileiro: o paulistão 2017. Alguém pode se perguntar: e o que os cearenses tem a ver com a competição? não é difícil responder. Cerca de 30 atletas que atuaram recentemente no futebol local irão mostrar suas habilidades nos campos paulistas. Alguns tiveram certo destaque pelas equipes cearenses, enquanto outros não deixaram a menor saudade.

O zagueiro lima, ex-fortaleza, é um exemplo de jogador que deixou boa impressão em três temporadas que atuou no tricolor de aço. No ituano, ele quer jogar em uma das principais vitrines do país no primeiro semestre e pode buscar nova equipe da série b ou a no brasileirão. "acabou meu contrato com o fortaleza e recebi algumas propostas. Mas eu queria jogar no campeonato paulista. Sei da importância do campeonato e conheço a estrutura do clube", analisou o atleta.

A vitrine do paulistão também atraiu o lateral thalyson, que foi titular do vovô durante toda a temporada de 2016, mas foi afastado do elenco em circunstâncias ainda pouco esclarecidas. No rb brasil, ele pretende alçar voos mais altos.

"fui muito bem recebido pela comissão técnica, grupo e diretoria. Um elenco forte está sendo montado e temos tudo para estrearmos com o pé direito contra o mirassol. Vamos fazer um grande trabalho", disse.

Times consagrados

Outros atletas que passaram pelo futebol cearense, hoje estão em equipes de ponta, que vão buscar o título do paulistão. É o caso do meia jean mota, ex-fortaleza, que defende o atual campeão santos.

No palmeiras, detentor do título brasileiro e principal força do momento no futebol nacional, ex-atletas do ceará, como vitor hugo (zagueiro), jaílson (goleiro) e egídio (lateral) são peças importantes da equipe. João carlos, ex-leão, defende o gol da ponte preta.

Observatório

O caminho inverso -de exportações de valores para o futebol cearense - também é uma constante no histórico do paulistão, tendo em vista a formação das equipes para as disputas do brasileirão (série b e c).

Profissionais e diretores dos setores de futebol de ceará e fortaleza estão de olho na competição para reforçar o elenco para o segundo semestre. Se pintar algum talento nos times menos badalados do paulistão, fique atento. Ele pode ser o próximo titular do seu time de coração nos próximos meses.