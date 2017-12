Parceria histórica entre Ceará e Fortaleza

00:00 · 23.12.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Ceará e Fortaleza, ferrenhos rivais dentro e fora de campo, estão próximos de acertarem uma parceria histórica. Segundo o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, os dois clubes estão próximos de sacramentar uma gestão conjunta do estádio Presidente Vargas.

"Nós fomos procurados para construir um modelo de co-gestão, uma concessão para o Fortaleza e o Ceará, juntos. A ideia é eles formarem uma empresa, dos dois, e essa empresa gerir, sob fiscalização do Município, o estádio. Agora, a gente está estudando essa possibilidade, já está bem avançado o estudo e é possível que no primeiro semestre a gente tenha uma definição sobre isso", declarou o prefeito nesta sexta-feira.

Os dois clubes veem com bons olhos a possibilidade de gerir o estádio Presidente Vargas. Para o vice-presidente do Ceará, Raimundo Pinheiro, a praça esportiva seria uma alternativa para a Série A do Brasileiro.

"O acordo pode sair sim. O Ceará tem sim interesse em gerir o PV junto com o Fortaleza, em ter um acordo com a Prefeitura, pois seria vantajoso. Como o contrato com a Luarenas está próximo de se encerrar, o Ceará precisa de uma alternativa para jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, pois não sabemos quais serão os custos. E o acordo deve sair antes do início da Série A".

Mesmo com o PV com uma capacidade menor que o Castelão, cerca de 20 mil pessoas, a diretoria do Ceará acredita que é viável jogos da Série A no estádio pela dificuldade da torcida chegar ao Castelão em horários mais complicados.

"Muitos jogos serão às 19 horas, 22 horas e não compensará jogar no Castelão, pela dificuldade que a torcida terá em chegar. Por isso o PV será importante. Como um acordo deve ser feito para além de 2018, o PV deve sediar muitos jogos do Estadual e Copa do Nordeste em 2019".

A princípio, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, disse que ainda não estava inteirado do assunto, o qual não havia ainda chegado até ele, embora já soubesse da ideia, surgida no ano passado: "Tem que se ver, a decisão tem que ser muito fria, comercial. Analisar se é bom para o clube , se gera mais receita, se vai oferecer ao torcedor uma maior capacidade de conforto, isso é fundamental. Logicamente, que com a gestão conjunta, seria feito algo para melhorar o nível do serviço. Então, essa possibilidade de arrendamento do Estádio Presidente Vargas não chegou a mim como presidente do Fortaleza e a gente fica aguardando que possa acontecer e a gente participar das discussões, para ver se é viável", disse Paz.

Afetividade

O prefeito de Fortaleza, explicou ainda que o estádio ser gerido pelos dois mais populares clubes do Estado, torna o PV mais próximo da população.

"O PV é um estádio de valor municipal e eu até disse que seria difícil abrir uma concessão privada para ele, sob risco do futebol cearense perder seu estádio mais afetivo e também da cidade perder uma arena de eventos menores, religiosos, de esportes e tal.

Mas surgiu uma ideia paralela, esta parceria com os clubes, que desobriga os cofres públicos da responsabilidade de manter o PV, e indiretamente fortalece o futebol cearense", analisou o gestor municipal.

Para Roberto, as vantagens da co-gestão são muitas. "Qual a vantagem para o Município? Desobrigar dos custos. Qual a vantagem para o futebol? Desobriga dos custos de aluguel para os jogos e, ao mesmo tempo, tem ainda potencial, se bem explorado, de gerar receita a mais para os dois clubes, que vão agora com muito merecimento ascender para as Séries A e B (do Campeonato Brasileiro)".

