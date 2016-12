Para torcida e imprensa, Marcelo Vilar fala amanhã

00:00 · 29.12.2016

A diretoria do Ferroviário preferiu marcar para amanhã, às 15h30 no Estádio Elzir Cabral, a apresentação oficial à imprensa e à torcida do novo técnico do clube, Marcelo Vilar.

O treinador coral esteve ontem na Barra do Ceará, mas apenas para fazer reuniões internas de trabalho e conhecer alguns jogadores que já estão retornando do período de férias.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, a diretoria e o novo treinador se reuniram para definir nomes da futura comissão técnica que irá se formar. Marcelo ainda vai dizer se pretende ficar ou não com alguns profissionais de comissão técnica que já estão no Ferrão ou se tratará nomes que sempre trabalham com ele.

Elenco

Marcelo Vilar terá sob seu comando vários jogadores que disputaram a Série B do Campeonato Cearense, mas ainda terá de vê-los em ação para fazer a sua avaliação.

Ainda há uma situação a se definir no clube. Se os jogadores que foram contratados pelo presidente afastado, Nilton Ramos, irão continuar ou não.

Três deles foram à Barra do Ceará, como os atacantes Vitinho e Felipe e o meia-atacante Raul. Felipe acabou arrumando as malas e retornou para São Paulo, segundo informações veiculadas na imprensa. O atacante Leandro Neto, que estava na China, é outra novidade do Ferrão.