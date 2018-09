Para seguir na ponta

00:00 · 21.09.2018 por Ivan Bezerra - Repórter

Os dois times Já se enfrentaram no primeiro turno e houve empate ( FOTO: JL ROSA )

A semana de treinos do Fortaleza foi pautada por atividades fechadas, reuniões, um pouco de pressão por resultados e esperança de que o time finalmente volte a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B.

Foi uma semana de uma espécie de purgação de falhas que levaram o time a estagnar na competição, sem conseguir vencer nas últimas cinco rodadas. Por conta de tudo isso, a ânsia por vitórias pode se traduzir em grito de gol, às 21h30 na Arena Castelão, contra o Vila Nova/GO, adversário direto para o acesso à Série A do Brasileirão.

Serão dois compromissos em casa e se os vencer, o Leão voltará a ostentar com maior força o título de líder da Segundona. O primeiro será hoje contra o Vila Nova e o próximo na terça-feira, dia 25/09, às 19h15 frente ao São Bento/SP. São dois adversários a quem o Tricolor do Pici não venceu, pois empatou com o Vila em Goiânia e perdeu para o São Bento, no interior paulista.

Vencer uma

Olhando-se para a tabela, abre-se a possibilidade de duas vitórias, entretanto, quem está no Fortaleza, hoje, só deseja uma coisa: vencer pelo menos a primeira partida, para depois pensar no restante. Foi esse o pensamento esboçado pelo técnico Rogério Ceni, na primeira coletiva pré-jogo que ele concedeu na Série B, na manhã de ontem.

"O importante é vencer o Vila Nova, concorrente direto. 47 contra 43 pontos. É chegar em uma marca importante, 50 pontos e aparecer o cinco na frente da pontuação seria muito importante para a gente dentro da nossa casa diante da nossa torcida. Eu acho que esse fato por si só já é gerador de confiança e motivação para que a gente tivesse um jogo importante dentro de casa com o São Bento e depois a gente tem 10 dias de diferença para enfrentar o Brasil de Pelotas."

Na primeira vez em que passou quatro jogos sem vencer, ainda no primeiro turno, o Fortaleza acabou dando uma guinada importante na Série B, visto que ganhou quatro partidas seguidas. No entanto, Rogério Ceni lembra que isso não é uma coisa automática, quatro jogos sem vencer, depois quatro resultados favoráveis. "Uma coisa não está condicionada com a outra. O próximo jogo sempre é o mais importante da vida da gente. Porque o que passou já foi escrito, a história não muda. O passado é só história e o presente é o que vale. O futuro não nos pertence e a gente não sabe, mas o próximo jogo sempre se torna o mais importante", disse o treinador.

O técnico do Leão fará algumas mudanças na equipe, por volta de alguns jogadores e ausência de outros. Quem esperava ver o volante Nenê Bonilha de volta à equipe, ainda vai ter de esperar, pois o atleta agora que iniciou a transição do departamento médico para o físico e não reúne as melhores condições para atuar. O volante Jean Patrick também continua com dores no púbis.

Retorno

O zagueiro Ligger cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, mas haverá uma dupla retornando no setor, o zagueiro Diego Jussani e Adalberto. Roger Carvalho deve retornar ao banco de suplentes. Outro jogador que volta à equipe é o meia Marlon, que se recuperou de uma lesão muscular.

O jogo frente ao Vila Nova é de cobrança, mas também de oportunidade de reabilitação. Quem atesta isso é o goleiro Marcelo Böeck: "Se hoje, o torcedor nos cobra é porque nós mostramos para ele que temos condição de ganhar. E nós temos mais vitórias, somos o time que mais venceu na Série B. Então, nós somos acostumados a vencer e quando perdemos, ficamos com cara de raiva, porque não fomos acostumados a perder".

A venda antecipada de ingressos não foi a esperada pela diretoria, mas todos aguardam que no dia do jogo, possa aumentar a procura pelas entradas: " O torcedor do Fortaleza é assim, quando chega na hora do jogo, ele está presente. Ele compra os ingressos, os preços estão mais acessíveis. O horário, para uma sexta-feira, é bom, dá tempo de sair do trabalho, chegar com tranquilidade na Arena Castelão", disse Rogério Ceni.