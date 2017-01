Para manter a liderança

00:00 · 21.01.2017

Visando manter a boa fase dentro do Campeonato Cearense de 2017, o Ferroviário possui mais um jogo longe de casa pela frente. Após bater o Guarany de Sobral por 2 a 1, em pleno estádio do Junco, na última quarta-feira (18), o desafio da vez será em Juazeiro, ante o Guarani. O embate acontece neste domingo (22), às 16h. O duelo terá transmissão da TV Diário.

Invicto, com quatro pontos em dois jogos, o Ferrão lidera o Estadual deste ano. De quebra, o Tubarão da Barra também é dono do artilheiro do campeonato, o atacante Maxuell, que anotou os quatro gols do time tricolor dentro do certame.

Apesar da boa fase da equipe, o jogador, apelidado de Samurai da Barra, pregou humildade para o mais novo desafio de seu clube. O atleta também lembrou de como foi importante descansar após a desgastante vitória contra o Guarany, onde o Ferroviário atuou por boa parte com um jogador a menos. "Estamos nos preparando bem para o confronto. Tivemos um jogo desgastante em Sobral, onde ficamos com um jogador a menos em boa parte do jogo e foi preciso correr dobrado para suprir a falta do companheiro. Agora, vamos procurar focar no Guarani. Já passou o duelo contra o Fortaleza, contra o Guarany e esperamos fazer novamente um bom jogo, para sair de Juazeiro com um grande resultado", pontuou.

Principal nome do Tubarão, Maxuell, no começo da temporada, não tinha a menor pretensão de sequer jogar. Atualmente, ao lado do meia Valdeci, do zagueiro Erandir, e de Mota, recém apresentado, é um dos pilares do grupo coral. "Eu não imaginava que sequer jogaria. Então é uma surpresa boa para mim, uma benção de Deus ter feito quatro gols em dois jogos. Para o atacante, é sempre bom iniciar desta forma. Espero que eu continue assim, marcando vários gols pelo Ferroviário", projetou.

Força em casa

Após vender a duras penas sua derrota para o Fortaleza, na última quarta, dentro do Castelão, o Guarani tenta retomar o caminho das vitórias em seus domínios. Em sua estreia pelo certame, quando atuou no Romeirão, o Leão do Mercado venceu com certa facilidade o Horizonte pelo placar de 3 a 1.

Querendo manter os '100%' de aproveitamento dentro de casa, o time de Washington Luiz, sem lesões ou qualquer suspensão, vai com força total para o embate ante o líder do torneio.