Para mais de cem

00:00 · 24.12.2016

Um dia depois de assinar contrato com o Ceará, o atacante Magno Alves concedeu entrevista à TVDN e externou seus objetivos na temporada. Motivado, o artilheiro faz contagem regressiva para chegar aos cem gols pelo Ceará e sonha com o acesso para a Série A em 2017.

Pelo primeiro objetivo, faltam apenas sete gols pelo Ceará, já que o 'Magnata' tem 93 gols com a camisa alvinegra.

"Estou me sentindo feliz e com saúde, e um dos objetivos eu deixei antes de sair do próprio Ceará. Tenho 93 gols e faltam sete para chegar os cem, mas vou passar dos cem", disse ele.

Já o segundo objetivo dele na temporada, ele deixa claro que é a Série B, mais precisamente o acesso para a Série A, que escapou em 2013 e 2014.

O acesso para a elite do Campeonato Brasileiro é o objetivo que falta a ele no Ceará, já que conquistou duas vezes o Campeonato Cearense (2013 e 2014) e a Copa do Nordeste de 2015. Além disso, em 2010, ajudou o clube a se manter na Série A e se classificar para a Copa Sul- Americana.

"Qual primeiro passo? Primeira Liga ou Cearense? A gente está iniciando a temporada e já estamos pensando na Série B, neste acesso. Mas creio que temos que pensar por parte, assim vai ser minha jornada no retorno de 2017", adiantou. Indagado sobre a negociação com o Ceará, Magno Alves destaca que sempre veio recebendo menos do que em outros clubes que passou e que a parte financeira nunca foi problema.

"Estou com 40 anos para 41, tenho saúde, estou feliz porque muitas pessoas citam dinheiro, colocam dinheiro na frente, aonde não é verdade. Já é a segunda vez que eu venho, e venho recebendo bem abaixo daquilo que em outras equipes eu recebia".

Finalmente

Sobre o novo acerto, Magno comemora finalmente o acordo com o Ceará. "Meu contrato finaliza com o Fluminense dia 31 de dezembro, mas já havia essa conversa que eu não ficaria. A gente tem que pensar, conversar com família, ver planos e objetivos para evitar decisão precipitada. E o desejo, tanto do Ceará, quanto da minha parte era esse meu retorno.

Conversamos, houve conversa, mas tempo de férias é meio ruim para estar conversando e coloquei meu empresário para discutir. Foi quando na noite desta quinta-feira chegamos a um acordo, creio que todos estão felizes, e agora estamos juntos de novo", disse ele.

Aos 40 anos e próximo de completar 41 - ele nasceu no dia 13 de janeiro - Magno Alves acredita que possa atuar em bom nível na temporada. "Dentro de mim vou procurar dentro dar o meu melhor, o meu máximo. Não vou dizer que eu vou correr como eu corria com 20 anos. A gente vai procurar alguns atalhos. A melhor prova disso vai ser na prática, quando as pessoas, até eu mesmo venha a me surpreender comigo mesmo. Eu só não quero enganar".

O atacante se apresenta ao clube no dia 2 de janeiro, com o restante do elenco iniciando o trabalho com o técnico Gilmar Dal Pozzo.