Para lavar a alma

00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:33 por Vladimir Marques - Repórter

Jogadores do Leão do Pici comemoram gol da vitória com a torcida ( FOTO: KID JÚNIOR )

No Primeiro Clássico-Rei do ano, deu Fortaleza. O Leão bateu o Ceará por 1 a 0, ontem à noite no Castelão, e assumiu a liderança do Campeonato Cearense. E de quebra, aumentou para cinco o número de jogos sem perder para o rival no certame estadual: agora são três vitórias e dois empates. Com o resultado, o Tricolor de Aço chegou aos 7 pontos, e deixou o Alvinegro com 8º com 3, mas um jogo a menos após três rodadas.

>Controle necessário

>Técnicos analisam a partida

Agora, ambos dão um tempo no estadual e se preparam para competições diferentes no meio de semana: os leoninos, em sua estreia na Copa do Nordeste, enfrentam o Bahia na quinta-feira, às 21h30, no Castelão, enquanto os alvinegros, também na quinta-feira, estreiam na Primeira Liga, contra o América Mineiro às 18h15, no Independência.

No futebol existe uma máxima que em clássicos não há favorito e o momento das equipes pouco importa quando a bola rola. Se nos jogos anteriores o time do Fortaleza foi vaiado pela torcida pelas atuações ruins, enquanto o Ceará teve uma atuação mais aceitável para torcida, o panorama no confronto entre os históricos rivais mudou.

Início tenso

Desde os primeiros minutos ficou visível um Fortaleza mais organizado em campo que em jornadas anteriores, equilibrando o jogo com o Alvinegro. Mas com os dois times muito nervosos, procurando perder nenhuma dividida, a bola pouco rolou no início, com os dois times abusando das faltas violentas e vários cartões amarelos sendo distribuídos.

Mas depois dos 10 minutos, o Ceará passou a controlar a partida, valorizando a posse de bola. E com isso, passou a criar chances de gol. Na primeira, aos 13 minutos, Felipe Menezes bateu rasteiro, Marcelo Boeck espalmou esquisito e na sobra, Lelê chutou e o goleiro encaixou.

Mesmo com o Ceará tomando a iniciativa da partida, o futebol não fluía e mais três amarelos foram distribuídos, para Anderson Uchôa, Gaston e Douglas Baggio. Com um jogo tão ríspido, um lance de perigo só voltou a acontecer aos 39 minutos, na primeira chance leonina, com Gabriel Pereira, que arriscou de longe para bela defesa de Éverson.

Lance infeliz

No 2º tempo, os dois times deixaram a rispidez no vestiário e o jogo voltou melhor. O Ceará dominando as ações por pouco não abrindo o placar nos minutos iniciais: Magno Alves deu passe perfeito para Douglas Baggio, que de frente para o gol, chutou por cima. Foi quando um lance bobo mudou os rumos do Clássico-Rei: aos 11 minutos, Lelê simulou uma pênalti e como já tinha cartão amarelo, foi expulso.

A partir daí, o que se viu foi um Ceará recuado e um Fortaleza com a posse de bola, atacando. Aos 20, Éverson espalmou para frente de sua área, e Gabriel Pereira acertou um belo toque de cobertura, marcando um golaço: 1 a 0 para o Leão. O gol abateu o Ceará, que não tinha forças para reagir e nem com a expulsão de Gaston Filgueira aos 40, teve forças para pressionar com a igualdade numérica. No final, o time leonino, que só havia ouvido vaias do torcedor, dessa vez foi aplaudido.

Clássico em imagens

O Clássico-Rei

É tradicionalmente um duelo muito inflamado fora de campo, por parte das duas torcidas, mas os jogadores também deixaram a partida com a temperatura lá em cima, fazendo um jogo ríspido, muito pegado, principalmente no primeiro tempo, deixando um saldo final de sete cartões amarelos e dois vermelhos, Lelê pelo Ceará e Gastón Filgueira pelo Fortaleza. Fotos: Kid Júnior e Thiago Gadelha