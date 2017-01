Para ficar na história

00:00 · 17.01.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Embaixador do UFC no Brasil estará em Fortaleza hoje, onde concederá coletiva no CFO ( Foto: UFC )

O UFC Fortaleza está programado para acontecer no dia 11 de março, mas o Ultimate desembarca na Capital cearense já nesta terça-feira (17). Rodrigo Minotauro, embaixador do Ultimate no Brasil, e os protagonistas desta edição, Vitor Belfort e Kelvin Gastelum, que farão a luta principal do evento, estarão no Centro de Formação Olímpica (CFO) para conceder a primeira coletiva de imprensa sobre o assunto. Ainda estarão presentes o vice-presidente internacional da franquia, Joe Carr, e o lutador Maurício Shogun Rua, que também está escalado para lutar.

Em contato exclusivo com a reportagem do Diário do Nordeste, Minotauro antecipou alguns detalhes sobre o Media Day desta terça-feira e falou sobre a emoção em voltar para Fortaleza, onde lutou em 2013 e cravou os punhos no Hall da Fama da Arena Castelão, no final de 2015.

"Fortaleza nos abraçou na última vez que o UFC esteve aqui, no Ginásio Paulo Sarasate. Desta vez, tínhamos que escolher uma estrutura maior e creio que o CFO oferece todas as condições para receber um grande público. Eu estive aqui no final de 2015, quando fui homenageado junto com meu irmão e conferi de perto as instalações, que têm uma estrutura olímpica espetacular", disse o ex-campeão.

Rodrigo Minotauro ainda comentou sobre a formação do card, que até o momento conta com grandes nomes da organização. Além disso, confessou que espera presença máxima da torcida cearense no evento.

"Temos o Vitor (Belfort) e o Maurício (Shogun), que dispensam apresentações. São dois ex-campeões que têm um currículo fantástico. Teremos ainda o Edson Barboza, que é um lutador diferenciado. Creio que o público vai ser premiado com grandes combates e com certeza teremos casa cheia no dia 11 de março", ressaltou.

Lutas

O Ultimate já definiu cinco lutas para o UFC Fortaleza. Além do duelo principal entre Vitor Belfort e o norte-americano Kelvin Gastelum, estão confirmados os combates entre Maurício Shogun e Gian Villante, além de Edson Barboza x Beniel Dariush. Devem ser confirmadas, nesta terça, as lutas entre Michel Trator e Josh Burkman, além do duelo feminino entre Beth Correia e Marion Reneau. O mineiro Paulo Borrachinha também está escalado para fazer sua estreia na organização, que ainda não definiu seu adversário.

A grande expectativa fica por conta da participação dos lutadores cearenses: Godofredo Pepey, Rony Jason e Viviane Sucuri. Sobre o assunto, Minotauro preferiu ser cauteloso, mas admitiu 'lutar' pela presença do trio no evento. "Não adianta se antecipar e colocar a integridade física do atleta em risco. Tudo tem que ser planejado e o UFC pensa, antes de tudo, na carreira do lutador. Pode ter certeza de que faremos o máximo de esforço para colocá-los neste card", finalizou o embaixador do UFC no Brasil.

Saiba mais

Pré-venda

O Ultimate realiza, nesta terça, às 15hs, a pré-venda exclusiva de ingressos para o UFC Fortaleza, em evento que marca a inauguração da loja oficial no Shopping Iguatemi. A ação contará com as presenças do 'fenômeno' Vitor Belfort, Maurício Shogun Rua e Rodrigo Minotauro

Programação

Os interessados deverão estar no local (nova loja) para retirar senhas e os cinquenta primeiros fãs que comprarem os ingressos poderão tirar fotos com os ídolos do UFC. As vendas continuam no dia seguinte, no mesmo endereço, a partir das 10 hs, e ainda através do site www.Tudus.Com.Br