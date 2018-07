Para fazer história

00:00 · 16.07.2018 por Irailton Menezes - Repórter

Juninho Quixadá retorna ao time coral no jogo desta segunda, no Castelão ( FOTO: KID JÚNIOR )

O Ferroviário volta a campo nesta segunda-feira (16), quando irá enfrentar o São José-RS, na Arena Castelão, às 20 horas, na primeira partida da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. O time coral, comandado pelo técnico Marcelo Vilar, sabe que o resultado positivo é essencial para encaminhar uma possível classificação para a decisão da competição nacional, que já teve um representante cearense campeão, o Guarany de Sobral, em 2010.

A equipe coral conseguiu o acesso na última semana, com uma vitória emocionante, nos pênaltis, sobre o Campinense, e isso pode significar um trunfo para o grupo, já que não existe mais a pressão pelo acesso, conforme explicou o próprio treinador do Tubarão da Barra. "Uma das coisas que tínhamos que fazer era "virar a chave". Havia uma pressão muito grande para conseguir o acesso e essa etapa foi cumprida. Sempre que acontece a execução de uma tarefa, geralmente tem um descanso. Isso pode ter sido até muito melhor para nós, pois o time pode desenvolver mais, com mais qualidade todo o seu potencial".

Destaque do Ferroviário na campanha da Série D, o atacante Júnior Quixadá estará de volta a equipe, já que não atuou no jogo decisivo em Campina Grande-PB. Atento e motivado, ele acredita que o Ferrão irá jogar mais solto e a equipe vai lutar para estar na decisão para assim conseguir o título nacional. "É um pouco diferente do jogo contra o Campinense, pois estaremos mais tranquilos. Vamos fazer todo o possível para ser campeões. Pode até ser que não aconteça, mas vamos fazer o possível", disse o meia.

Difícil

O adversário do Ferroviário na semifinal é também o time com melhor rendimento na fase de grupos Série D, onde venceu toso os jogos que disputou. A equipe subiu diante do Linense, e espera ter o mesmo desempenho diante do time coral.

"O time está com um espírito muito positivo por buscar mais. A motivação segue em alta, como tivemos durante toda a competição, mas não mudamos a nossa maneira de encarar cada etapa. Sempre pensamos jogo a jogo. Esse é o foco. Teremos um adversário de muita qualidade ofensiva pela frente, e vamos para Fortaleza pensando em voltarmos vivos para o jogo de volta na nossa casa", disse o técnico Rafael Jaques.

Velho conhecido

Quem chega com moral para esta semifinal é o atacante Márcio Jonatan, que fez o gol do acesso. Empatado com Matheusinho na artilharia do São José na competição, com três gols, ele cravou: "queremos mais, e para isso não podemos relaxar. Não podemos afrouxar a nossa raça e união que nos trouxe até o acesso".

O atacante tem boas lembranças da Arena Castelão. Quando jogava pelo Brasil de Pelotas, conquistou o acesso à Série B do Brasileirão, em cima do Fortaleza. "É um estádio de Copa, um lugar com uma torcida apaixonada e um campo muito bom de se jogar. Estamos focados para fazer um grande jogo", afirmou.