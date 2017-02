Para estender o momento favorável

00:00 · 04.02.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Hemerson Maria espera uma nova vitória para manter tranquilidade ( Foto: JL Rosa )

A goleada e a boa exibição contra o Maranguape, pelo Campeonato Cearense, na última quinta-feira, elevaram a confiança dos jogadores do Fortaleza para uma competição mais difícil, a Copa do Nordeste, pela qual o time volta a jogar neste domingo, às 16 horas.

O duelo será no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, contra o Altos/PI, vice-campeão piauiense do a no passado. Os dois times vêm empates. O Leão do Pici empatou com o Bahia na Aren a Castelão, ao passo que o Jacaré, como também é conhecido o time piauiense também empatou, com o Moto Clube, no Castelão d e São Luís.

O técnico do Leão, Hemerson Maria, disse que o ambiente do clube está mais tranquilo, depois da vitória sobre o Maranguape e a boa participação da sua equipe credenciam o grupo a repetir a dose diante dos piauienses.

Como Tricolor cearense jogou na última quinta-feira e precisou se deslocar até Teresina indo por Brasília primeiro, por causa do voo, pode haver uma fadiga muscular nos jogadores.

"Vamos ter de administrar bem a questão física, o desgaste, mas o grupo está motivado, o time está em evolução. Fomos bem no jogo contra o Maranguape, mas agora é outra história e nosso time precisa pontuar. Caso isso ocorra, ficaremos em ótima situação na tabela", disse o treinador do Leão do Pici.

Sem Rodrigo Andrade

O Fortaleza tem um desfalque importante, considerando-se o time que vem jogando. O meia Rodrigo Andrade apresentou uma luxação na clavícula esquerda e precisará passar por uma cirurgia, conforme diagnosticou o médico Fernando Landim. "O Rodrigo teve um problema semelhante ao Everton (ex-meio campo do Fortaleza), ou seja, ele rompeu os ligamentos e precisará passar por uma intervenção cirúrgica, ficando cerca de 90 dias em inatividade", explicou o médico, em uma emissora de rádio, na noite da última sexta.

O mais provável substituto de Rodrigo Andrade será Leandro Lima, tal como aconteceu no jogo frente ao Maranguape.

Leandro Lima já pensa no confronto contra o Altos do Piauí: "Não tem jogo fácil na Copa do Nordeste. Eu disputei pelo Santa Cruz e sei que cada muito complicado e tem que encarar como se fosse o último, mas vamos em busca da vitória lá também", disse Leandro Lima.

Jacaré ofensivo

O técnico do Altos, Francisco Diá, disse que quer seu time ofensivo para cima do Fortaleza: "Precisamos da vitória, jogamos em casa e com o apoio do nosso torcedor", disse o comandante.

Diá está em dúvida no ataque entre Uillian, atacante revelado pelo Fortaleza e Joelson, que chegou recentemente ao clube. O treinador resolveu esconder a escalação, realizando um treino secreto para vencer em casa.