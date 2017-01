Para devolver confiança

00:00 · 18.01.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Um dia após o outro é tudo que o jogador de futebol precisa para reverter qualquer situação negativa com relação a placar ou desempenho. Seguindo essa linha de raciocínio, os jogadores do Fortaleza têm a grande chance de realizar uma partida melhor que na estreia no Campeonato Cearense, às 21 horas de hoje na Arena Castelão, contra o Guarani de Juazeiro.

Há três objetivos importantes em jogo no duelo de hoje: primeiro, é um jogo pelo Campeonato Cearense; vale pela Taça dos Campeões Cearenses e ainda por cima, um triunfo servirá para retomar a confiança da torcida no novo grupo de atletas.

"Uma vitória ajuda a serenar os ânimos de alguns torcedores para o trabalho fluir", disse o presidente do Leão, Jorge Mota.

Os 2 a 2 com o Ferroviário na estreia do Estadual de 2017, e também uma atuação abaixo do esperado deixaram a torcida um tanto preocupada, mas os jogadores prometem uma postura diferente frente ao Guarani/J.

Quem ganhar o jogo de hoje, ficará com o título da Taça dos Campeões Cearenses, cuja decisão foi reduzida para apenas uma partida. Se houver empate, o campeão sairá através das cobranças de penalidades máximas, porém a decisão acontece.

Longo jejum

O adversário de hoje do Leão do Pici é indigesto, pois os tricolores não vencem o Guarani desde o ano de 2015. No Estadual desse ano, o Fortaleza venceu por 2x0. No ano passado, em duas partidas pela Taça Fares Lopes e duas pelo Cearense de 2016, o Tricolor não conseguiu vencer.

"Nós precisamos devolver uma imagem que o torcedor tem do clube e para atingir esse objetivo, tem que passar pelas vitórias e temos consciência disso", comentou o goleiro Marcelo Boeck, na entrevista coletiva.

O meia Cássio Ortega, com um estiramento no tendão do tornozelo direito, desfalca o Fortaleza nesta quarta-feira. Em seu lugar, entrará o lateral-esquerdo Allan Vieira. Com isso, o volante Gastón Filgueira será deslocado da lateral para o meio-campo. Já o atacante Lúcio Flávio ainda não foi regularizado para fazer a sua estreia pelo Tricolor de Aço.

Jogo de número 97

Fortaleza e Guarani de Juazeiro, segundo dados da assessoria do Leão do Pici, já fizeram 96 jogos, sendo 60 vitórias do Tricolor, 21 empates e 15 vitórias do Leão do Mercado.