Para Chamusca, time evoluiu e fez a melhor apresentação

00:00 · 07.05.2018

O técnico Marcelo Chamusca gostou do que viu no jogo contra o Corinthians. O Ceará fez um jogo consistente e mostrou um futebol bem diferente dos últimos jogos, quando não mostrou tanta eficiência. "Tivemos um jogo muito bom contra o São Paulo, conseguimos neutralizar bem o time e criar situações. O primeiro tempo do jogo contra o Santos também foi notável. O ponto fora da curva foi contra o Flamengo. Neste domingo, mostramos um espírito maior e uma postura que a competição exige. Fizemos nosso melhor jogo pela dificuldade, pela atmosfera em que jogamos", disse.

Chamusca ainda destacou a volta de jogadores importantes jogando juntos no meio-campo. "Quando perdemos o Ricardinho e Richardson, perdemos esse equilíbrio no meio do campo. A falta era notável porque tínhamos uma equipe com uma mecânica pronta. E tivemos muitos êxitos em alguns jogos com grandes equipes seguindo essa mecânica, o time funcionava muito bem. A expectativa é que eu voltasse a ter esses jogadores que estavam fora para ter um maior equilíbrio. Optei pelo Elton pela experiência, maturidade e pela característica do jogo. Elton se entrosa bem com Ricardinho e foi importante para que a equipe voltasse a ter a mecânica que fez com que tivéssemos sucesso".

Já os jogadores do Ceará destacaram a mudança de posição da equipe ao fim da partida. Se nos três jogos anteriores que fez na Série A equipe parecia travada e com receio de buscar o resultado, sendo pouco ousada, diante do Corinthians ontem foi diferente, com o Vovô encarando o adversário de frente.

Postura

O meia Ricardinho, que já havia destacado a necessidade dessa mudança de postura na semana que antecedia o jogo analisou o empate conseguido na Arena do Corinthians. "Antes de iniciar o jogo seria um baita resultado. Mas como iniciamos a partida e saímos na frente no placar, poderíamos ter aproveitado melhor, conseguido os três pontos. Mas o mais importante foi uma outra postura da equipe, outra determinação em termo de jogar, em ter essa gana de posse de bola, de jogar, mesmo no campo do adversário. Então, a equipe está de parabéns. Temos que aumentar ainda mais o nosso nível de concentração, nosso nível de trabalho, que é dessa maneira que vamos conquistar nossos objetivos. É ter essa entrega, luta, até o final, todo mundo se entregando pelo clube".

Já o goleiro Éverson destacou que ao conseguir um ponto contra uma grande equipe como o Corinthians, atual campeão brasileiro, dá moral ao time alvinegro no decorrer da competição. "Conseguimos um grande resultado aqui. Enfrentamos uma grande equipe e isso nos dá muita moral, muita confiança, para que a gente enfim, entrar de vez na competição".