Para assumir a ponta

00:00 · 01.02.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Com a vitória no último domingo sobre o Guarany de Sobral por 2 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, o Ceará saltou da 8ª colocação para o 4º lugar. E a meta seguinte é alcançar a liderança, hoje contra o Tiradentes, às 18h30 no Castelão, em partida adiada da 1ª rodada. Hoje em 4º lugar com 6 pontos, o Vovô assumirá a liderança caso vença o Tigre da PM, que hoje lidera com sete.

E o técnico do Alvinegro, Gilmar Dal Pozzo, espera conquistar a segunda vitória seguida, chegar à liderança e consolidar o trabalho no Ceará após alguns percalços nos jogos iniciais.

"O objetivo agora é consolidar este trabalho, com vitórias, e planejamos até a sétima rodada esta consolidação. A começar por este jogo com o Tiradentes, que é uma equipe qualificada e bem organizada. Eu quero um Ceará com equilíbrio emocional, aprender com as variáveis do jogo, e alcançando uma maturidade. E conseguiremos isso com os jogos", disse ele.

Para o duelo com o Tiradentes, o treinador mais uma vez mudará peças, mas não as funções. As mudanças para hoje serão: as entradas de Matheus Trindade, que fará sua estreia, no lugar de Richardson (expulso), e o retorno de Felipe Menezes no lugar de Felipe Tontini (desgastado fisicamente), além de Lelê, retornando ao ataque no lugar de Alex Amado.

Já Raul será mantido no meio, na função de Jackson Caucaia (ainda vetado) e Lucas na lateral-esquerda, mesmo com Romário liberado para o jogo. Na frente, a manutenção mais relevante: Rafael Costa continuará no ataque mesmo com a volta de Magno Alves, poupado no jogo anterior.

Dal Pozzo explicou a decisão por Rafael Costa. "O Magno teve a sequência dele de três jogos e o Rafael Costa também terá. Quero esta competitividade. Até para o Rafael ter uma sequência e ter uma confiança lá adiante, quando eu precisar tirar o Magno por algum desgaste", explicou o treinador.

Confiança

Os jogadores do Vovô esperam que o clube alcance a liderança, após a equipe ser contestada em alguns jogos, como o autor de um dos gols da vitória do Ceará diante do Guarany de Sobral, o zagueiro Rafael Pereira.

"Seria importante o Ceará ser líder do campeonato para termos tranquilidade. E temos essa condição agora na 4ª rodada. Será difícil pois enfrentamos o líder, mas esperamos fazer um grande jogo e vencer", declarou.