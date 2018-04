Palmeiras fica só no empate em casa

00:00 · 30.04.2018

O Palmeiras da Copa Libertadores é bem diferente do que disputa o Campeonato Brasileiro. Enquanto um faz bela campanha no torneio continental, outro acumula partidas irregulares na competição nacional, como a desse domingo. O time ficou no empate sem gols no estádio Allianz Parque, em São Paulo, contra a Chapecoense, pela terceira rodada, e voltou a deixar a torcida descontente por uma atuação ruim como mandante.

O time continua invicto no Brasileirão, sem empolgar. Em três rodadas foram dois empates e uma vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. As apresentações foram ruins, bem diferente, por exemplo, de um time que na última quarta-feira foi até a Argentina e bateu o Boca Juniors por 2 a 0.

Outra história

Para amenizar o descontentamento da torcida, pelo menos o próximo jogo não é pelo Brasileirão. Nesta quinta-feira, a equipe enfrenta o Alianza Lima, no Peru, pela Libertadores, com a expectativa de voltar ao comportamento que parece normal: jogar pela competição internacional melhor do que atua pelo Nacional.