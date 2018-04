Palmeiras faz 2 a 0 no Boca e se classifica às oitavas

00:00 · 26.04.2018 / atualizado às 00:05

O Palmeiras venceu o Boca Juniors em uma partida bastante movimentada no Estádio La Bombonera ( Foto: AFP )

O Palmeiras obteve um excelente resultado ao vencer o Boca Juniors por 2 a 0 no Estádio La Bombonera, na Argentina. Com o resultado, o Verdão se classifica para as oitavas de final da Copa Libertadores. Os gols da partida foram marcados por Keno e Lucas Lima.

Flamengo empata

O Flamengo visitou o Independiente Santa Fe nesta quarta-feira, em Bogotá, e não saiu de um empate por 0 a 0. O time rubro-negro voltou a mostrar muita dificuldade na criação, sofreu diante de um adversário também pouco inspirado e teve que se contentar com apenas mais um ponto no Grupo D da Libertadores.

Com o empate, o Flamengo foi a seis pontos, na liderança da chave, um à frente do River Plate, que encara o Emelec hoje, dentro de casa.