Padronização tática acirra titularidade

00:00 · 31.01.2017 por Vladimir marques - Repórter

Ao substituir o contundido Felipe Menezes, o meia Felipe Tontini (de colete) foi um dos reservas que atuou no domingo diante do Guarany de Sobral e agradou ao técnico Gilmar Dal Pozzo ( Foto: JL Rosa )

Neste início de Campeonato Cearense, o técnico do Ceará, técnico Gilmar Dal Pozzo tem insistido em solidificar um esquema de jogo, o 4-1-4-1, mesmo tendo que mudar a escalação inicial, por força de lesões ou suspensões. E para manter o padrão da equipe mesmo com alterações, ele tem treinado o time titular e o reserva na mesma formação, para que a equipe em campo não sinta os desfalques, com os jogadores que entrarão, já estejam adaptados a função que desempenharão.

E a situação pôde ser vista no último domingo contra o Guarany de Sobral, pela 4ª rodada, o técnico precisou fazer quatro alterações no time: sem o volante Jackson Caucaia, o meia Felipe Menezes e os atacantes Lelê e Magno Alves, o técnico Gilmar Dal Pozzo escalou Raul, Felipe Tontini, Alex Amado e Rafael Costa, todos realizando funções semelhantes aos 'titulares' e mantendo o nível.

"Nós padronizamos os treinamentos do dia a dia, com o sistema do 4-14-1 com a equipe titular e outra repetindo. O Raul fazendo a função do Caucaia, o Felipe Tontini do Menezes, então, eles estão acostumados dentro de uma dinâmica, dentro de um sistema de jogo, habituados a treinar para poder realizar dentro do jogo. Por isso eu não estava preocupado com os desfalques, pois sabia que todos, Raul, Tontini, Amado e Rafael, que receberam oportunidade, iam jogar bem", declarou o treinador.

Para Dal Pozzo, esta obediência tática acirrará a disputa por uma vaga no time titular.

"Esta competitividade é grande no grupo e isso me agrada. Pois ela é treinada. Então, a equipe que não vem jogando, é treinada dentro do sistema que a equipe principal atua, para termos todos os jogadores prontos para serem titulares quando preciso".

Retornos?

Para o duelo de amanhã contra o Tiradentes, às 18h30, no Castelão, o treinador poderá contar com os retornos de Felipe Menezes, Lelê, Magno Alves e também Romário, liberado pelo departamento médico. Apenas Jackson Caucaia deve ainda desfalcar o Vovô.

"Quem tiver bem e inteiro vai jogar este jogo. Estou muito feliz pelos jogadores que vão entrando", finalizou o treinador.