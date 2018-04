Pablo substitui Tinga na Série B

00:00 · 26.04.2018 / atualizado às 00:04

Lateral Tinga, aqui com o técnico Rogério Ceni, ficará de fora de jogos oficiais, entre 10 a 12 dias para se tratar de estiramento muscular na coxa ( FOTO: JL ROSA )

Desde o Campeonato Cearense, um dos pontos fortes do Fortaleza tem sido a correta utilização dos laterais, Tinga pela direita e Bruno Melo pela esquerda. Na Série B, onde ocupa a liderança, o técnico Rogério Ceni tem dado continuidade ao esquema tático, que valoriza muito o apoio dos laterais. Entretanto, a equipe não terá o lateral-direito Tinga, no próximo jogo da equipe, dia 1º de maio, às 16h30, no Estádio do Café, contra o Londrina/PR, pela quarta rodada.

O lateral Tinga foi a grande baixa do Leão do Pici, após a vitória sobre o CRB/AL, no último jogo, quando o Leão confirmou a liderança da competição.

Um dos médicos do Tricolor, Rafael Veras, explicou a situação de Tinga: "No departamento médico se encontra no momento, o atleta Tinga. Após o jogo contra o CRB, ele apresentou uma dor na coxa. Foi feito um exame de imagem e constatado um estiramento grau 1na parte posterior. A previsão é de 10 a 12 dias para ser entregue ao departamento físico", explicou o médico.

Já o lateral-esquerdo Bruno Melo, que também deixou o campo sentindo uma pancada na coxa, recuperou-se e disse não sentir mais nenhum problema.

Bruno Melo disse confiar no substituto de Tinga, que deverá ser Pablo, que é conhecedor da posição: "O Tinga vai passar esse período fora, mas quem entrar ali vai atuar com a mesma intensidade, do mesmo jeito que ele joga e com a mesma responsabilidade", disse Bruno Melo.

Adalberto

A lesão de Tinga é semelhante a do zagueiro Adalberto, que ontem, completou seu oitavo dia de tratamento. Na tarde de ontem, o zagueiro deu suas primeiras voltas ao redor do campo, como parte da recuperação.

Outro zagueiro em reabilitação é Roger Carvalho, que sofreu uma pancada no calcanhar, ainda na decisão do Campeonato Cearense. Em breve, segundo o médico, estará sendo liberado para trabalhos físicos normais.

O volante Anderson Uchôa está em manutenção de tratamento para se recuperar de dores na planta do pé.

O dia de hoje será de folga para o elenco, exceção aos que estão em tratamento, os quais participarão de atividades internas no Alcides Santos.