Outros três duelos são confirmados

00:00 · 03.02.2017

O Ultimate confirmou a presença de mais três brasileiros no card do UFC Fortaleza, que será realizado no dia 11 de março, no CFO. Tratam-se de Jussiê Formiga, Michel Prazeres Trator e Serginho Moraes. Todos estão em grande fase e venceram seus últimos combates na organização.

Formiga terá como adversário o americano Ray Borg, em duelo que deverá mexer com a categoria peso-mosca, já que os dois lutadores estão ranqueados, em 5º e 9º lugar, respectivamente. Pelos leves, o paraense Michel Trator encara o experiente Josh Burkman, enquanto Serginho Moraes lutará contra Max Griffin, também americano.

Com estes duelos confirmados, o evento na Capital cearense já conta com 12 lutas definidas. Entre elas, as que envolvem os cearenses Godofredo Pepey (vs Kyle Bochniak) e Rony Jason (vs Jeremy Kennedy), ambos pela categoria peso-pena.

O UFC Fortaleza também conta com a participação de lutadores experientes, que já foram campeões na organização. Um deles é Maurício Shogun Rua, que encara o americano Gian Villante.

Luta principal

A luta principal do evento reserva um novo duelo entre Brasil e Estados Unidos. Será o combate entre o fenômeno Vitor Belfort e o americano Kelvin Gastelum, pela categoria dos médios, em duelo cercado de expectativas.

Enquanto o brasileiro (9º do ranking)vem com fome de vitória, já que perdeu nas duas últimas vezes em que subiu ao octógono, sendo uma delas para Ronaldo Jacaré, o americano (10º), que demonstrou muito carisma ao revelar que é fã do cantor Wesley Safadão, vive um bom momento no Ultimate e quer provar que pode chegar ainda mais longe, em caso de vitória no CFO.