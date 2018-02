Osvaldo espera prolongar contrato com o Fortaleza

00:00 · 23.02.2018 / atualizado às 14:07

Logo na sua primeira entrevista, Osvaldo fez questão de dizer que tem desejo de prolongar o vínculo com o clube, que até o momento será de três meses ( Foto: Kid Júnior )

O mais novo reforço do Fortaleza para a temporada foi apresentado oficialmente ontem, no Pici. Osvaldo, com 30 anos, está na sua terceira passagem pelo Tricolor com um contrato de três meses. Porém, logo na sua primeira entrevista, o jogador fez questão de dizer que tem desejo de prolongar o vínculo com o clube.

As conversas entre a diretoria do Fortaleza e Osvaldo começaram ainda em dezembro de 2017. Para atuar com a camisa do Tricolor do Pici, o atacante recusou três propostas de clubes da Série A e duas da Série B. O atacante ficará por três meses no Leão do Pici, antes de partir para o futebol tailandês, em julho. Caso o atleta não cumpra o contrato, e o clube cearense queira continuar com o jogador, uma multa de US$ 1 milhão (R$ 3. 240. 000) deverá ser paga ao time asiático.

> Rogério fecha treino, hoje, para o clássico das cores

"Temos três meses, mas espero prolongar o contrato e jogar até o final da temporada. Não posso dizer ao torcedor que não irei ficar", diz Osvaldo. "Está sendo um momento muito feliz para mim. Não imaginava retornar ao futebol cearense agora. Foi muito rápido o que aconteceu. Foi coisa de Deus. Sou muito grato pela oportunidade. Vou procurar aprimorar a minha forma física para poder estrear pelo clube", disse.

Reencontro

Osvaldo e Rogério Ceni jogaram juntos por três anos, nas temporadas de 2012 a 2014. O atacante conta que naquele período, Rogério Ceni, do qual qualifica como 'amigo', foi importante para seu equilíbrio.

"Rogério me conhece muito bem. Jogamos por três anos juntos. Ele, agora como treinador, deve conhecer melhor as minhas características", disse.

O novo contratado do Leão está há dois meses sem jogar. Nesse período, Osvaldo vem trabalhando a parte física, mas confessa que ainda sente nos trabalhos com bola. Osvaldo já participou de três treinos após sua chegada ao Fortaleza e já pode fazer sua estreia contra o Ferroviário.