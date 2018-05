Zidane festeja recuperação de Cristiano Ronaldo e crê em volta antes de final

10:29 · 08.05.2018 por Agência Estado

Técnico ficou surpreso com a rápida recuperação do atacante português ( Foto: AFP )

Cristiano Ronaldo não será problema para a final da Liga dos Campeões da Europa e poderá fazer o seu retorno ao Real Madrid antes da decisão. Foi o que assegurou nesta terça-feira o técnico Zinedine Zidane, apontando até surpresa com a rápida recuperação do atacante português da entorse no tornozelo direito sofrida no último domingo, durante o clássico contra o Barcelona, válido pelo Campeonato Espanhol.

Zidane explicou que Cristiano Ronaldo fez leves caminhadas no gramado do CT do Real Madrid nesta terça. O português está descartado dos duelos desta quarta-feira com o Sevilla e de sábado contra o Celta, ambos pelo torneio nacional, mas o treinador francês exibiu esperança de utilizar o craque na rodada final da competição, no dia 19, diante do Villarreal, uma semana antes da finalíssima da Liga dos Campeões contra o Liverpool.

"Acabou de se lesionar, mas está indo bem, porque caminha normalmente. É incrível que já ande bem e isso mostra muito bem o seu desejo e ambição de querer sempre jogar. Seria perfeito se ele já estivesse (disponível) para o (jogo com o) Villarreal. É uma entorse, mas não há danos na fíbula. O tornozelo está estável", afirmou, na entrevista coletiva prévia ao duelo com o Sevilla, que será fora de casa.

O treinador do Real Madrid também apontou que Isco e Carvajal se recuperam bem de lesões, ainda que estejam em estágios diferentes, o que o deixa confiante para contar com o seu elenco completo no confronto com o Liverpool.

"Isco treina normalmente e já veremos. Carvajal ainda precisa de um pouco (de tempo de recuperação), mas ele já treina sozinho no campo e fisicamente está bem. Na final da Liga dos Campeões todos eles chegarão. Estou te dizendo 150%", comentou.

Mesmo com o Real Madrid sem muitas pretensões no Espanhol, pois o título já foi assegurado pelo Barcelona, Zidane assegurou que o time atuará focado nas rodadas finais, sem pensar apenas na decisão com o Liverpool ou com medo de perder jogadores lesionados.

"Nos faltam três partidas do Campeonato Espanhol e amanhã (quarta-feira) vamos tentar fazer uma boa partida. O objetivo é tentar acabar o mais acima possível. É uma oportunidade de tentar somar três pontos, mas sabendo que eles também jogam muito", comentou.