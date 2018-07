Zidane é o novo reforço da Juventus, diz jornal

13:01 · 17.07.2018

O francês Zidenine Zidane é o novo conselheiro esportivo da Juventus. O ex-treinador do Real Madrid fechou com o time italiano logo após a chegada em definitivo de Cristiano Ronaldo no clube italiano, onde assinou contrato até 2022. A informação é do jornal espanhol "Marca".

Zidane deixou o comando técnico do Real Madrid após dois anos e meio de trabalho no time principal, onde foi contratado para substituir o espanhol Rafa Benitez em 2015. Ele se despediu do Santiago Bernabéu com nove conquistas à frente da equipe: três Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, um Campeonato Espanhol, duas Supercopas da Uefa e uma Supercopa da Espanha.

A saída foi anunciada logo após o técnico vencer a Liga dos Campeões pela terceira vez consecutiva, em maio deste ano. Na ocasião, Zidane participou de uma entrevista coletiva ao lado do presidente do clube Florentino Pérez, deixando claro que a opção tomada não fechava as portas do clube para o futuro.

"Claro que pode ser um 'até logo'. O Real me deu tudo, e vou estar por aqui, perto deste clube toda a vida. A decisão para muitos não tem sentido, mas para mim, sim. É o momento de fazer uma mudança", completou.

Ídolo na Itália

Enquanto jogador, Zidane defendeu a Juventus entre 1996 e 2001. Com atuações consistentes pelo clube, o francês se tornou um dos capitões do time, além de líder técnico no futebol italiano, conquistando dois títulos do Campeonato Italiano (em 1996/1997 e 1997/1998), além do Mundial Interclubes de 1996 e a Supercopa da Europa do mesmo ano.

Após temporadas de glórias, o craque foi seduzido por uma proposta milionária do Real Madrid e deixou Turim em 2002. A negociação girou em torno de € 76 milhões, sendo a segunda mais cara da história na época.